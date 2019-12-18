Kültür, sanat, kültürel miras ve yaratıcı endüstrilere 3 milyon avro destek - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, kültür, sanat, kültürel miras ve yaratıcı endüstrileri destekleyen "Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı"nın başvuruya açıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kültür, sanat, kültürel miras ve yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını desteklemek üzere Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II. Dönemi'nde yürütülen "Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II" hibe programı teklif çağrısı yayımlandı.

Bütçesi toplam 3 milyon avro olan hibe programıyla, kültürel miras konusunda uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye'deki kültürel değerlerin tanıtılması hedefleniyor.

Kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunu teşvik edecek program, bu kapsamda sınır ötesi iş birliğine katkı sunacak. Hibe programıyla Türkiye ve AB'den sivil toplum kuruluşları arasında yaratıcı sektörler ve kültürel miras konularını içeren kültürel, sanatsal ağlar da desteklenecek.

Türkiye'den dernekler, vakıflar veya onların federasyonları ile konfederasyonları ve kar amacı gütmeyen kooperatifler ile AB üyesi ülkelerden yine kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri projelere en az 60 bin, en fazla 150 bin avro hibe desteği sağlanacak.

Üniversite, belediye ve müzeler de proje ortağı olarak yer alabilecek.

Proje başvuruları 28 Ocak Salı günü saat 17.00'ye kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılacak.

Hibe başvurularına ilişkin detaylı bilgiye Bakanlığın internet sitesi ile "https://www.cfcu.gov.tr/tr/article/65686" adresinden de ulaşılabilecek.