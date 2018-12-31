Kültür-Sanat Merkezleri'nde Bilgi Yarışması Heyecanı

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Yenimahalle Hizmet Binası, Tokatköy Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ve Kavacık Ek Hizmet Binası arasında yapılacak yarışma öğrencilerin heyecan dolu rekabetine sahne olacak.

Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kursiyerleri motive etmek, öğrencilere yarışma kültürü ve takım çalışması becerisi kazandırmak amacıyla açılan yarışma, aynı yaş ve seviyedeki öğrencilerin etkileşimini artırmayı da hedefliyor.

Akıllı Saatler Öğrencileri Bekliyor

Bilgi yarışmasına katılacak kursiyerler, kültür-sanat kurslarında başarı gösteren öğrenciler arasından merkezlerde görevli öğretmenler tarafından seçilecek.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde 5 Ocak 2019 tarihinde yapılacak yarışmada öğrenciler branşlarına göre 3'er kişilik takımlar halinde yarışacak.

Bilgi Yarışması'nda 1. gelen toplam 18 öğrenciye ödül olarak akıllı saat, katılan tüm öğrencilere de bluetooth hoparlör verilecek.