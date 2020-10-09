ültür sanat sezonu Mazhar Alanson şarkılarıyla başladı - Son Dakika

ültür sanat sezonu Mazhar Alanson şarkılarıyla başladı

09.10.2020 23:36
ültür sanat sezonu Mazhar Alanson şarkılarıyla başladı, System.String[]

ültür sanat sezonu Mazhar Alanson şarkılarıyla başladı Esenler Belediyesi'nin 2020-2021 yılı 'Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu?, usta sanatçı Mazhar Alanson konseriyle başladı.

ültür sanat sezonu Mazhar Alanson şarkılarıyla başladı

Esenler Belediyesi'nin 2020-2021 yılı 'Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu?, usta sanatçı Mazhar Alanson konseriyle başladı. Alanson'un sevilen parçalarını seslendirdiği yeni normalin ilk konseri renkli görüntülere sahne oldu.
İstanbulluları kültür ve sanatla buluşturmayı amaçlayan Esenler Belediyesi, 2020-2021 yılı 'Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu'nu düzenlenen törenle açtı. Esenler Belediyesi, 2020-2021 yılı kültür sanat sezonu, Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı vesilesiyle Yunus Emre'ye adandı. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da katıldı.
YENİ NESİLE MEDENİYET KURACAK RUHU VE HEYECANI VERMEYİ HEDEFLİYORUZ
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yaptığı açılış konuşmasında, Yeni kültür sanat sezonumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sorumluluğumuz sadece bu kültür sanat sezonunda konserler vermekten ibaret değil. Bizim sorumluluğumuz bir medeniyet inşa etmiş ve medeniyet kurmuş bir milletin çocukları olarak yeni yetişen her bir nesle medeniyet kuracak ruhu ve heyecanı vermektir. Çünkü bu toprakların çocuklarının geninde ve ruhunda asla sömürge olmak yoktur. Bu toprakların ruhunda ve geninde her zaman özgür olmak, özgürce yaşamak, insanca yaşamak vardır. İşte biz bunu kültürümüzün ortaya çıkardığı ahlaktan öğreniriz. O yüzden her kültür sezonunda farklı bir değeri Esenler'in sokaklarıyla ve çocuklarıyla buluştururuz. Bu sene kültür sezonumuzun adı Yunus Emre. Aslında Yunus Emre dediğimizde belli bir yaş kuşağına baktığınızda Türk filmlerinin sembol karakteri, geriye baktığınızda bizim gönül dünyamızda çok anlamlı ufku olan, insana sadakati, kainatın dilini anlatan baktığı her şeyde konuşan dil ve ruh olduğunu gören bir gönülü tarif eder Yunus Emre dedi.
Konuşmaların ardından usta sanatçı Mazhar Alanson sahne aldı. Alanson, 'Ah Bu Ben', 'Sarı Laleler', 'Benim Hala Umudum Var' adlı sevilen parçalarını seslendirdi. Vatandaşlar Alanson'un parçalarına hep bir ağızdan eşlik etti. Sezonun tamamında olacağı gibi açılış programı ve Mazhar Alanson konseri, yeni normal kurallarına göre düzenlendi. 600 kişilik büyük bir salonda gerçekleşen programda maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulandı. Davetliler arasında iki koltuk mesafe bırakılarak düzenlenecek etkinliğe en fazla 200 kişi katıldı.

- İstanbul
ültür sanat sezonu Mazhar Alanson şarkılarıyla başladı
ültür sanat sezonu Mazhar Alanson şarkılarıyla başladı
ültür sanat sezonu Mazhar Alanson şarkılarıyla başladı

Mehmet Tevfik Göksu, Mazhar Alanson, Sanatçı, Esenler, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ültür sanat sezonu Mazhar Alanson şarkılarıyla başladı - Son Dakika

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