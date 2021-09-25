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Kültür Sanat Sezonu Sancaktepe'de başladı - Son Dakika

Kültür Sanat Sezonu Sancaktepe'de başladı

25.09.2021 09:47
Kültür Sanat Sezonu Sancaktepe'de başladı, System.String[]

Sancaktepe Belediyesi 2021-2022 Kültür sanat sezonu açılışı Yarınlara Kalsın "KADIN" temalı kısa film yarışması ödül töreni ile yapıldı.

Sancaktepe Belediyesi 2021-2022 Kültür sanat sezonu açılışı Yarınlara Kalsın "KADIN" temalı kısa film yarışması ödül töreni ile yapıldı.

Sancaktepe Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Hülya Koçyiğit, Serdar Gökhan ve çok sayıda sanatçı katıldı.

Yarışmanın jüri başkanlığını usta oyuncu Hülya Koçyiğit üstlenirken, oyuncu İpek Tuzcuoğlu, yönetmen Derviş Zaim, yönetmen Nazif Tunç, senarist Hilal Çelenk, oyuncu Muhammed Emre Kaya, Elif Sude Hamamcı, senarist Mustafa Burak Doğu ve yönetmen Yeşim Tonbaz gibi isimler yer aldı.

Pandemi nedeniyle ara verilen ve geçtiğimiz yıl dijital platformlarda izleyici ile buluşan etkinliklerde bu sene, birinci olana 15 bin, ikinci olana 10 bin ve üçüncü olana ise 5 bin para ödülü verildi. Ayrıca düzenlenen yarışmaya başvurulan 595 senaryo için ve jüri üyeleri başta olmak üzere emek veren herkes adına 643 adet fidan dikimi yapıldı. "YARINLARA KALSIN" hatıra ormanına her yıl her senaryo için bir fidan dikilecek.

"YARIŞMAYA EMEK VEREN HERKES ADINA 643 ADET FİDAN DİKTİK"

Sancaktepe'de kültür ve sanatın her zaman öncelikli olduğunu söyleyen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Aşı olan insanların çoğalması ve önlemlerin artırılmasıyla birlikte Sancaktepe'de kültür ve sanat sezonunu başlatmaya karar verdik. Sezonu toplumumuzun çatısı olan kadınlar üzerinden başlattık. Kadın temalı kısa film senaryo yarışmasını gerçekleştirdik. Kültür ve sanat sezonumuz hayırlı olsun. Sinema ve tiyatro alanında kendini yetiştirmek isteyen gençlere belediye olarak kucak açtık. Yarışmaya emek veren herkes adına 643 adet fidan diktik" dedi.

"BİR KADIN DEĞİŞİR TOPLUM DEĞİŞİR"

Yarışmanın Jüri başkanlığını yapan sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit, "Bugün burada oluşumuzun sebebi Sancaktepe Belediyesi'nin Kadın temalı kısa film senaryo yarışması. Amacı kadına farkındalık oluşturmak. Kadının elinin değdiği her şey güzelleşiyor. Bir kadın değişir toplum değişir. Kadın temasını işleyen kısa filmler izledik. Filmlerde toplumda daha çok dikkatimizi çekmemiz gereken sorunları olan kadınları izledik" diye konuştu.

"YENİ NESİL SANATÇILAR YAPTIKLARI İŞLERLE ÖVÜNSÜNLER AMA HAVAYA GİRMESİNLER"

Kültür ve sanatın bir ülkenin olmazsa olmazı olduğunu anlatan usta oyuncu Serdar Gökhan, "Çoğu sanatçı yaptığı işlerin karşılığını bulamıyor. Kültür ve sanata daha da değer vermeliyiz. İnsanlara bir sanat eseri takdim etmek bizler için gurur verici. Yeni nesil sanatçılar yaptıkları işlerle övünsünler ama havaya girmesinler. Mütevazi bir şekilde halka hizmet etmeyi bilsinler" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmaya ve kültür sanat etkinliklerine ilişkin hazırlanan tanıtım filmi gösterildi ve kısa film senaryo yarışmanın ödülleri verildi.

Yarışmada "Ayanne" adlı senaryosuyla birincilik ödülünü kazanan Emre Örs, 15 bin liralık ödülünü Hülya Koçyiğit'in elinden aldı.

"1 Lira" adlı senaryosuyla Halil Tekeş, 10 bin liralık ikincilik, "Nefes" senaryosuyla da Volkan Güney Eker üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Ayrıca kurgu, montaj, müzik gibi mansiyon ve teşvik ödülleri de sahiplerini buldu.

Yarışmanın finalistlerinin ve konukların yanı sıra yazar Sibel Eraslan, oyuncu Ali Nuri Türkoğlu ve Muhammed Emre Kaya'nın da aralarında bulunduğu kültür sanat dünyasından isimlerin de katıldığı program, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu konseriyle sona erdi.

Her ay farklı etkinliklerin düzenleneceği sanat sezonunda, edebiyatçılar, sanatçılar, düşünce insanları ağırlanacak; özel gün ve haftalara özgü etkinlikler, Türk Halk Müziği, Özgün Müzik ve Türk Sanat Musikisi konserleri düzenlenecek.


Kültür Sanat Sezonu Sancaktepe'de başladı
Kültür Sanat Sezonu Sancaktepe'de başladı
Kültür Sanat Sezonu Sancaktepe'de başladı
Kültür Sanat Sezonu Sancaktepe'de başladı
Kültür Sanat Sezonu Sancaktepe'de başladı
Kültür Sanat Sezonu Sancaktepe'de başladı
Kültür Sanat Sezonu Sancaktepe'de başladı
Kültür Sanat Sezonu Sancaktepe'de başladı
Kültür Sanat Sezonu Sancaktepe'de başladı
Kültür Sanat Sezonu Sancaktepe'de başladı
Kültür Sanat Sezonu Sancaktepe'de başladı
Kültür Sanat Sezonu Sancaktepe'de başladı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Kültür Sanat Sezonu Sancaktepe'de başladı - Son Dakika


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