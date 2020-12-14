Kültür, sanat, spor ve magazinde 'yılın en'leri seçiliyor - Son Dakika

Yılı bitirirken 2020'nin enlerini belirlemek için 'Arel Medya Ödülleri 2020'yi hayata geçiren Arel Medya Grup, birçok kategoride onlarca kişi ya da programın oylandığı bir anket başlattı.

Arel Medya Grup, 2020'nin enlerini belirlemek için 'Arel Medya Ödülleri 2020'yi hayata geçiriyor. Şirket, kültür-sanat, spor, magazin gibi birçok kategoride onlarca kişi ya da programın oylandığı bir anket başlattı. Ankette Fatih Terim'den en beğenilen spor kulüplerine, Ahmet Hakan'dan en beğenilen dizilere kadar birçok kişi ve kurum yer alıyor. Yaklaşık 1 ay sürecek oylamanın ardından en çok oyu alan kişilere ödüller ve sürpriz hediyeler gönderilecek.

PANDEMİ NEDENİYLE DİJİTAL KUTLAMA

İlkinin gerçekleşeceği 'Arel Medya Ödülleri 2020' pandemi nedeniyle dijital ortamda sonuçlanacak. Kovid-19 önlemleri kapsamında kampüslerindeki konferans salonlarını etkinliklere kapatan İstanbul Arel Üniversitesi, ankette öne çıkan kişileri de dijital platfomlar aracılığı ile tebrik edecek.

HEDEF 2021'DE KAMPÜSTE BULUŞMAK

Pandeminin etkisini azaltması halinde 2021 yılında gerçekleştirilecek 'Arel Medya Grup Ödülleri'nin Tepekent Kemal Gözükara Yerleşkesinde yapılması hedefleniyor.

HAYRANLAR ÜNLÜ İSİMLERLE BULUŞACAK

'Arel Medya Ödülleri 2020' kapsamında, Twitter ve Instagram üzerinden #ArelMedyaÖdülleri2020 etiketiyle paylaşım yapan kullanıcılardan biri, ödül törenine katılan isimlerden biriyle konuşma fırsatı elde edecek. Ankete, arelnews.com adresinden katılım sağlanabiliyor.