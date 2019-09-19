Kültür, Sanat ve Tarım Festivali renkli görüntülerle başladı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen Kültür, Sanat ve Tarım Festivali' renkli görüntülerle başladı. Uzunköprü'den Çanakkale Savaşı'na giden 15'nci Hava Bölüğü'nü temsil eden gençlerin askeri kıyafetle yürüyüşü büyük ilgi gördü.

Uzunköprü Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Kültür, Sanat ve Tarım Festivali, kalabalık kortejin yürüyüşü ile başladı. Festivale CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Bulgaristan Konsolosu Andon Andonov ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na Belediye Başkanı Özlem Becan'ın çelenk sunumu ile başlayan festival konuşmaların ardından kortej oluşturup Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Gazi Caddesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşte sırasında kalabalığa vatandaş büyük bir coşkuyla alkışlayarak cep telefonu kameralarıyla korteji görüntüledi. Kortejde sivil toplum örgütleri ve dernekler doğa ve çevre bilinci yazılı dövizler taşındı. Bazı çizgi film kahramanlarının kostümlerinin yürüdüğü kortejde renkli görüntüler yaşandı.

ÇANAKKALE'DE ŞEHİT OLAN ATALARINI ANDILAR

Kortejde en çok dikkat çeken ise 1915 yılında Uzunköprü'den Çanakkale Savaşı'na katılan 15'nci Hava Alayı'nı temsilen çocukların asker kıyafetiyle yürümesi oldu. Çocuklar, ellerinde 15'nci Hava Bölüğü askeri kıyafeti ve bölük flaması ile yürürken, kızların da askeri subay kıyafetiyle yürümeleri büyük ilgi gördü.

Kültür, Sanat ve Tarım Festivali, açılan stantlarda değişik etkinlikler ve konserlerle 4 gün sürecek.