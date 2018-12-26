Kültür Sanat Yarışmaları Başvuruları Başladı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları başvurularının başladığını bildirdi.
Özdemir, yaptığı açıklamada, milli duyguların ve kültürün yaşatılması, gençler arasında yaygınlaşmasının sağlanması, benimsenmesi ve gençlerin serbest zamanlarının değerlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce dört ayrı kategoride yarışmaların düzenleneceğini belirtti.
Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmalarının farklı kategorilerde gençlerin her yıl yoğun katılımı ile gerçekleştiğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:
"Bu yılda bilgi, Türk müziği, şiir okuma ve tiyatro yarışmalarımız Gençlik Merkezlerimizce organize edilecektir. Yarışmaya başvuran gençler ve gruplar arasında Kırıkkale
il finali düzenlenecektir. Alanında uzman jürilerimiz tarafından il birincileri belirlendikten sonra bakanlığımızın belirleyeceği tarih ve zamanda bölge finali yapılacak ardından Türkiye
finali yarışması düzenlenecektir. İl birincisi olan gençler ve gruplar il müdürlüğümüzün belirleyeceği ödüller verilirken, Türkiye finalinde başarılı olan gençlerimiz Kültür Sanat Ödülü olarak yurt dışı gezisiyle ödüllendirilecektir. Ayrıntılı bilgi almak ve başvurmak isteyen tüm gençlerimizi Kırıkkale ve Yahşihan
Gençlik Merkezlerimize bekleriz."