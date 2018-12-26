Son Dakika Haberleri: Kültür Sanat Yarışmaları Başvuruları Başladı

Kültür Sanat Yarışmaları Başvuruları Başladı

1 saat önce

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları başvurularının başladığını bildirdi.

Kültür Sanat Yarışmaları Başvuruları Başladı, System.String[]
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları başvurularının başladığını bildirdi.

Özdemir, yaptığı açıklamada, milli duyguların ve kültürün yaşatılması, gençler arasında yaygınlaşmasının sağlanması, benimsenmesi ve gençlerin serbest zamanlarının değerlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce dört ayrı kategoride yarışmaların düzenleneceğini belirtti.

Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmalarının farklı kategorilerde gençlerin her yıl yoğun katılımı ile gerçekleştiğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu yılda bilgi, Türk müziği, şiir okuma ve tiyatro yarışmalarımız Gençlik Merkezlerimizce organize edilecektir. Yarışmaya başvuran gençler ve gruplar arasında Kırıkkale il finali düzenlenecektir. Alanında uzman jürilerimiz tarafından il birincileri belirlendikten sonra bakanlığımızın belirleyeceği tarih ve zamanda bölge finali yapılacak ardından Türkiye finali yarışması düzenlenecektir. İl birincisi olan gençler ve gruplar il müdürlüğümüzün belirleyeceği ödüller verilirken, Türkiye finalinde başarılı olan gençlerimiz Kültür Sanat Ödülü olarak yurt dışı gezisiyle ödüllendirilecektir. Ayrıntılı bilgi almak ve başvurmak isteyen tüm gençlerimizi Kırıkkale ve Yahşihan Gençlik Merkezlerimize bekleriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:53 Kaynak: AA

Türkiye, Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Potanın Perilerinin Yeni Hocası Ceyhun Yıldızoğlu Oldu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 Dakika Sahada Kaldığı Maçta Milan, Frosinone ile Berabere Kaldı

Jokeyler, 1 Ocak'tan İtibaren Ata Binmeyi Bırakıyor Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Güven Veren Açıklama: 2071'e Kadar Risk Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 19:33:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kültür Sanat Yarışmaları Başvuruları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]