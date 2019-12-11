Kültür Sanata Talas Damgası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kültür Sanata Talas Damgası - Son Dakika

Kültür Sanata Talas Damgası

6 saat önce

Talas Belediyesi son dönemlerde gerçekleştirdiği etkinliklerle şehrin kültür sanat hayatına canlılık katmaya devam ediyor.

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Talas Belediyesi son dönemlerde gerçekleştirdiği etkinliklerle şehrin kültür sanat hayatına canlılık katmaya devam ediyor.


Film festivalinden devlet halk dansları gösterisine, antika günlerinden konserlere kadar birçok önemli etkinliğe imza atan Talas Belediyesi, kültür-sanat anlamında Kayseri'de adından sıkça söz ettiren belediye oldu.


SİNEMA DOLU 4 GÜN


7. Kayseri Film Festivali ile Türkiye'de sinema gündeminde kendine yer edinen ve düzenlediği başarılı organizasyon ile sinema dünyasından tam not alan Talas Belediyesi, Kayseri'de film dolu 4 gün yaşanmasına vesile oldu. Birbirinden kaliteli 43 filmin ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluştuğu 7. Kayseri Film Festivali kapsamında ayrıca söyleşiler, paneller ve sergiler düzenlendi. Çok sayıda oyuncu, yönetmen, yapımcı ve sinema yazarı 4 gün boyunca Kayseri'yi tanıma imkanı buldu.


HALK DANSLARI TOPLULUĞU BÜYÜLEDİ


Talas Belediyesi'nin çok beğenilen bir başka kültür sanat etkinliği ise Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun 'Zafere Doğru' isimli gösterisi oldu. Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda çok yoğun bir seyirci topluluğu tarafından izlenen gösteri, Kayseri'de uzun süre konuşulan etkinliklerden birisi oldu.


ZEKAİ TUNCA KAYSERİLİLERLE BULUŞTU


Talas Belediyesi'nin son dönemde öne çıkan bir başka etkinliği ise Öğretmenler Günü kapsamında gerçekleştirilen Zekai Tunca konseri oldu. Türk Sanat Müziği'nin duayen ismi Zekai Tunca ile eğitim camiasını Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde buluşturan Talas Belediyesi, öğretmenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.


Tasavvuf Musikisi'nin önde gelen isimlerinden olan Mehmet Kemiksiz de yine bu dönemde sahne alarak sevilen ilahi ve kasidelerini Kayserililer için seslendirdi. Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konseri çok sayıda musikisever ilgiyle izledi.


CEMİ BABA UNUTULMADI


Talas Belediyesi, 'Talaslı Allah Dostu' olarak bilinen Cemil Baba için de ölümün 37. yıldönümünde anma programı düzenledi. Onu tanıyıp bilenlerin ağzından hatıralarının paylaşıldığı etkinliğe Mustafa Demirci de ilahileri ile renk kattı.


ANTİKA GÜNLERİ GİDEREK BÜYÜYOR


Kayseri'de ilk kez Talas Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlik olan Antika Günleri de giderek büyüyor. İlki Ekim ayında düzenlenen Antika Günleri'nin üçüncüsü geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirildi. Her ayın 2. pazar günü Harman Mahallesi Meydanı'na kurulan Antika Pazarı'nda antikacılar ile kolleksiyonerler ve antika meraklıları bir araya geliyor.


"DEVAMI GELECEK"


Yapılan kültür sanat etkinliklerini değerlendiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise her yaştan ve her kesimden insana hitap edecek kültür sanat etkinlikleri düzenlediklerini ifade ederek, "Hem Talas'ın hem de bir anlamda şehrin kültür sanat hayatına renk katacak, insanların özellikle akşamları birkaç hoş saat geçirebilecekleri faaliyetler düzenlemek için çaba sarf ediyoruz. Film festivalinden konserlere, halk dansları gösterisinden anma programlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet üretiyoruz. İnşallah bundan sonra da buna benzer etkinliklerimiz artarak devam edecek." dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:59 Kaynak: İHA
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