Kültür Sanatta Büyükşehir Farkı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılını kültür sanat açısından dolu dolu geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılını kültür sanat açısından dolu dolu geçirdi.



Alt yapıdan çevreye, ulaşımdan spora kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat faaliyetleriyle de göz doldurdu. Karagöz Sinema Atölyesi kapsamında Tayyare Kültür Merkezi'nde 2018 yılında 27 farklı film gösterimi yapılırken, 35 bin 375 izleyiciye ulaşıldı. Kasım ayında hizmete açılan Görükle Gençlik Merkezi'nde de 8 farklı film 1500 kişi tarafından izlendi. Bunun yanında sineması olmayan bilhassa dağ yöresindeki ilçelerin uygun salonları olan okullarında mart, nisan ve mayıs aylarında haftanın belli günlerinde animasyon film gösterimleri yapıldı ve yaklaşık 4500 çocuk bu filmleri izleme imkanı buldu. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü olarak yaz sezonu boyunca ilçelerde yapılan yazlık sinema gösterimlerinde de 2 farklı film yaklaşık 2500 kişi tarafından izlendi. Yine geçtiğimiz yıl ünlü Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun son filmi "Buğday" filminin özel gösterimi yapıldı. Filmin yönetmeni Semih Kaplanoğlu ile Tayyare Kültür Merkezinde son filmi ve dünya sineması üzerine söyleşi yapıldı.



Perde 118 kez açıldı



Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da 2018-2019 kültür ve sanat sezonu çalışmalarına devam ediyor. Şubat ayında da sahneye girecek olan 2 yeni oyunun provalarını sürdüren Şehir Tiyatrosu, üç ay içinde 4 farklı çocuk oyununda 63 kez sahne aldı. Bunun yanında 4 farklı yetişkin oyunu ile de 58 kez sahne alan tiyatro, toplam 118 oyun ile 22 bin 903 seyirciye ulaştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Tayyare Kültür Merkezi ve Görükle Gençlik Merkezinde sürekli olarak sahne alırken, 2018-2019 Kültür ve Sanat sezonunda Fermanlı Deli Hazretleri, Gulyabani, Troyalı Kadınlar ve Maskbet oyunları yetişkinler için sahnelendi. Masal Gezginleri, Ben Sinbad, Palavracı ve Beş Haylaz oyunları da çocuklara tiyatro keyfi yaşattı.



Hasanbey Sanat Merkezi ve İncirli Kültür Merkezlerinde çocukların el becerileri ve yeteneklerini geliştirmek için 36 adet atölye çalışması ve geleneksel sokak oyunlarını devam ettirmek adına, 33 adet sokak oyunları faaliyeti yapıldı. 19 konferans ve Edebiyat ve Medeniyet Akademisi, Yazarlık Atölyesi, Tarih Atölyesi, Sinema ve Edebiyat Atölyesi kapsamında 8 adet faaliyet gerçekleştirildi. - BURSA

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