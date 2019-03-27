Kültür Sığır Fiyatı 2018'de Yüzde 21.5 Yükseldi

– Kültür sığır fiyatı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 21.5 artışla 7 bin 347 liraya yükseldi.

– Kültür sığır fiyatı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 21.5 artışla 7 bin 347 liraya yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018'de büyükbaş hayvanlardan melez sığır fiyatı da bir önceki yıla göre yüzde 26.7 artışla 6 bin liraya yükselirken, aynı dönemde küçükbaş hayvanlardan merinos koyun fiyatı yüzde 15.9 artışla 922 liraya, kıl keçisi fiyatı da yüzde 29.9 artışla 742 liraya ulaştı. Kümes hayvanlarından ise 2018'de et tavuğu fiyatı yıllık yüzde 10.7 artışla 16.38 liraya ve yumurta tavuğu fiyatı yüzde 38.5 artışla 24.20 liraya yükseldi.



TÜİK'e göre; 2018 yılında bir önceki yıla göre inek sütü fiyatı yüzde 19.1 artışla 1.47 liraya, koyun sütü fiyatı da yüzde 14.7 artışla 2.77 liraya yükseldi. Aynı dönemde kırmızı et fiyatlarından sığır eti fiyatı yüzde 4.8 artışla 28.76 liraya ve koyun eti fiyatı yüzde 14.5 artışla 31.85 liraya yükseldi.



Canlı hayvan değeri 2018'de yüzde 24.1 artışla 146.2 milyar liraya yükseldi. Bir önceki yıla göre 2018'de;



büyükbaş hayvanların değeri yüzde 23.4 artışla 104 milyar liraya,



küçükbaş hayvanların değeri yüzde 32.6 artışla 37 milyar liraya yükselirken,



kümes hayvanlarının değeri yüzde 7.2 düşüşle yaklaşık 4.9 milyar liraya geriledi.



Hayvansal ürün toplam üretim değeri 2018 yılında yüzde 13.2 artışla 79.1 milyar liraya yükseldi. Toplam süt üretim değeri 35 milyar lira, bal üretim değeri yaklaşık 3.7 milyar lira, yumurta üretim değeri 7.5 milyar lira ve kırmızı et üretim değeri de 32.5 milyar lira oldu. (Grafik) - İstanbul

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