Kültür Söyleşileri ilçeleri tanıtıyor - Son Dakika

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen'in geçtiğimiz yıl göreve gelmesiyle birlikte büyük hareketlilik yaşayan kurumun sosyal medya hesaplarına YouTube kanalı da eklenmişti. 'Kültür Turizm Söyleşileri' adıyla kentin kültür, turizm, tarih, sanat, el sanatları, konser ve önemli değerlerin tanıtıldığı, özel gün ve haftalarda ise ünlü ve seçkin konukların ağırlandığı program yaklaşık 6 aydır her hafta farklı konuklarıyla buluşuyor.

İL DIŞINDAN BÜYÜK İLGİ

Kocaeli'nin kültürel ve turizm değerlerinin tanıtımına büyük katkı sağlayan söyleşiler kurumun sosyal medya hesaplarından yayımlanıyor. Bu çalışma vatandaşlar tarafından da takdir görüyor. Öyle ki yurtiçi ve yurtdışından vatandaşlar böylesi güzel program, tanıtım ve söyleşilerle deyim yerindeyse memleket hasreti giderdiklerini yorumlarıyla aktarıyor.

İLÇE TANITIMLARI

Kültür ve Turizm Müdürlüğü son olarak hayata geçirdiği programlarına ilçe tanıtımlarını da ekledi. Geçtiğimiz günlerde Kandıra sonraKartepe'nin tanıtımıyla başlayan program son olarak Gölcük ilçemiz ile devam etti. Kentin önemli isimlerinin konuk olduğu programda Gölcük'ün her köşesi muhteşem görsel görüntülerle tanıtıldı. Büyük ilgi gören program önümüzdeki günlerde diğer ilçelerimizin de tanıtımıyla devam edecek.