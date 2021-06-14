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Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Antakya'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Antakya'da İncelemelerde Bulundu

14.06.2021 11:01
Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Antakya'da İncelemelerde Bulundu, System.String[]

KÜLTÜR TURİZM BAKAN YARDIMCISI ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ,ANTAKYA'DA İNCELEMELERDE BULUNDUBir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Antakya'nın tarihi ve turistik açıdan önemli noktaları hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

KÜLTÜR TURİZM BAKAN YARDIMCISI ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ,

ANTAKYA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Antakya'nın tarihi ve turistik açıdan önemli noktaları hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Hatay Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüsnü Işıkgör ve Müze Müdürü Ayşe Ersoy eşliğinde Hatay Müzesi, St. Pierre Kilisesi ve Uzun Çarşı'da incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Hatay'ın tarihi değerlerinin gün yüzüne çıkarılması, kültürel mirasının geleceğe taşınması konusunda desteklerine devam edeceklerini vurguladı.

Antakya Belediyesi tarafından projelendirilen ve Kültür Turizm Bakanlığı'nın destekleri ile hayata geçirilen tarihi Uzun Çarşı restorasyon projesinde de incelemelerde bulunan Yavuz, şehrin tarihi ve kültürel mirasını geleceğe taşıyacak olan bu önemli projede emek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Başkan Yılmaz ise program sonrası yaptığı açıklamada; " Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Özgül Özkan Yavuz Hanımefendinin şehrimize gerçekleştirmiş olduğu ziyaret programı kapsamında Kültür ve Turizm İl Müdürümüz Hüsnü Işıkgör ve Müze Müdürümüz Ayşe Ersoy'un da refakatleri ile Hatay Müzemizde, St. Pierre Kilisesi'nde ve tarihi Uzun Çarşı'da incelemelerde bulunduk.

Şehrimizin kadim tarihine, kültürel değerlerine ve bunların geleceğe taşınmasına verdikleri önemden dolayı Bakan Yardımcımız Özgül Özkan Yavuz Hanımefendi'ye şükranlarımı sunuyorum. "

Yayın Tarihi :

14 Haziran, 2021

Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Antakya'da İncelemelerde Bulundu

Özgül Özkan Yavuz, Antakya, Turizm, Hatay, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Antakya'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika


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