"Keşan Sinema Günleri" başladı - Son Dakika
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"Keşan Sinema Günleri" başladı

26.08.2022 14:26
"Keşan Sinema Günleri" başladı

Kültür Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Keşan Belediyesi ve Keşan İyilik Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV) işbirliğinde düzenlenen "Keşan Sinema Günleri" başladı.

Kültür Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Keşan Belediyesi ve Keşan İyilik Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV) işbirliğinde düzenlenen "Keşan Sinema Günleri" başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde açık havada gerçekleşen etkinlikte "Aslan Hürkuş" ve "Neşeli Günler" filmleri gösterildi.

Etkinlikte izleyicilere patlamış mısır ve dondurma ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yazlık sinema geleneğini canlandırdıklarını belirtti.

Vatandaşların etkinliğe ilgi gösterdiğini dile getiren Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Eski günleri yad ettiğimiz yıldızların altında sinema günlerimizin ilk akşamında Aslan Hürkuş ve Neşeli Günler filmlerini gösterime sunduk. Pazar gününe kadar devam edecek etkinliğimiz kapsamında 4 gün boyunca birbirinden güzel filmleri halkımız ile buluşturacağız.

Keşan sanatın ve kültürün merkezidir. Bu nedenle kültürel etkinliklerin eksik kalmaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Düzenlediğimiz kültürel etkinliklerle Keşan Belediyesi olarak adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz. Düzenlediğimiz etkinlikler, her yaş ve kesimden sanat severin ilgisiyle karşılanıyor. Tüm vatandaşlarımıza iyi seyirler diliyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Keşan Sinema Günleri' başladı - Son Dakika

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