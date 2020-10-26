Kültür turizminin gözde adresi: Troya - Son Dakika

Kültür turizminin gözde adresi: Troya

26.10.2020 11:03
Kültür turizminin gözde adresi: Troya, System.String[]

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan, dünyadaki arkeolojik çalışmaların önemli alanlarından biri kabul edilen Troya Antik Kenti, kültür turizminin gözde adresi olarak önemini koruyor.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan, dünyadaki arkeolojik çalışmaların önemli alanlarından biri kabul edilen Troya Antik Kenti, kültür turizminin gözde adresi olarak önemini koruyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 5 bin 500 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olduğu belirtilen antik kentte arkeologlar yeni bulgulara ulaşmak için çalışıyor.

İlk olarak Heinrich Schliemann, daha sonra Dörpfeld ve Blegen tarafından yürütülen kazılar 157'nci yılında devam ediyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, AA muhabirine, bölgede kazıların 1863'te başladığını hatırlattı.

Antik kentteki çalışmaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarıyla sürdürdüklerini, salgın nedeniyle bazı planlarını değiştirmek zorunda kaldıklarını belirten Aslan, "Bu yıl daha çok ören yerinin konservasyonu, korunması, ören yeri bilgi sisteminin dijital hale getirilmesi ve bölgeyi pandemi sonrasındaki sürece hazırlamak üzere çalışıyoruz." dedi.

Troya ile ilgili yayın çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Aslan, "Çalışmalarımızı özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izinleri ve istekleri, Türk Tarih Kurumunun destekleri, İÇDAŞ'ın ana sponsorluğunda kesintisiz olarak yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aslan, Troya Antik Kenti'nin, Homeros'un İlyada Destanı'nı yazıya geçirdiği milattan önce 730'lu yıllardan itibaren, destanda anlatılan kahramanlık öyküleriyle kutsal bir alana dönüştüğünü dile getirdi.

O dönemden bu yana Troya'nın kültür turizminin merkezi olduğunu vurgulayan Aslan, "Tarihte buraya pek çok ünlü askerler, bilim adamları, araştırmacılar gelmiş. Büyük İskender'den Fatih Sultan Mehmed'e, tarihte hemen hemen buraya gelmeyen tarih adamları ve politikacıların olmadığını biliyoruz. Yani Troya, kültür turizminde önemini devam ettiriyor." diye konuştu.

Troya Müzesi açıldıktan sonra bölgeye ilgi arttı

Prof. Dr. Aslan, Troya için savaşların, salgın hastalıkların ve bunun gibi önemli olayların eksik olmadığı bir yer nitelemesinde bulundu.

Troya'nın 10 katmanında, her zaman bu tahribatlardan çıkarak önemini devam ettirdiğinin belirlendiğine değinen Aslan, şunları söyledi:

"Özellikle 18 Mart 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımızın Troya Müzesi'nin açılışını gerçekleştirmesiyle bölgemize ve Troya Antik Kenti'ne olan ilgi ve turist sayısı büyük oranda arttı. Bunu elimizdeki verilerde çok net şekilde izleyebiliyoruz. Burada pandemi sürecinde maalesef tüm dünyada olduğu gibi ziyaretçi sayısında bir miktar azalma oldu ancak Troya Müzesi bence yüzyılın müzesi. Troya Antik Kenti dünyanın en önemli kentlerinden biri. Troya ve Troya Müzesi önümüzdeki dönemlerde de kültür turizminin en önemli başkentlerinden biri olacak, pandemi sonrasında da 2019'da yakaladığı bu önemli zirveyi tekrar kazanacaktır."

Antik kentin korunması, konservasyonu, bölgenin kış koşullarında zarar görmeden kalıntıların muhafazasına yönelik planlamalarının bulunduğuna işaret eden Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"2018 Troya Yılı ve sonrasında burada çok modern bir yürüme sistemi yaptık. Ziyaretçiler için bilgilendirme sistemi yaptık. Yani insanlar pandemi sonrasında hiç bir şeye dokunmadan akıllı telefon uyumlu sistemlerle gezebilecekler. Engelli yolumuzu da bu sisteme entegre ediyoruz. Bu dönemde antik kenti dijitalleştirme çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Hem koruma ve kollama yapacağız hem de dijitalleştirme çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz."

Birleşmiş Milletler, Çanakkale, Arkeoloji, Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kültür turizminin gözde adresi: Troya - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Altının gram fiyatı 493 lira ile rekor tazeledi Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı Rus sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, lüks aracını benzin dökerek yaktı Dedesi yaşındaki adamın istismar ettiği küçük kız: Özel bölgemi kıyafetimin üstünden elledi Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu
WhatsApp sohbetlerde WhatsApp sohbetlerde "sonsuza dek" sessize alma özelliğini iOS ve Android için yayınladı         
10:57
Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü         
10:36
Danla Bilic'ten gündemi sarsacak sözler: Enes Batur yıllardır bana aşık Danla Bilic'ten gündemi sarsacak sözler: Enes Batur yıllardır bana aşık         
10:15
Ateşkesi 4 dakikada bozan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan akılalmaz sözler: Anlaşmaya sıkı sıkıya bağlıyız Ateşkesi 4 dakikada bozan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan akılalmaz sözler: Anlaşmaya sıkı sıkıya bağlıyız         
09:59
Yardım çığlığına kayıtsız kalmadılar! Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı Yardım çığlığına kayıtsız kalmadılar! Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı         
09:50
Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı         
09:39
Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek         
09:36
İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı         
09:31
Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması ihracatı Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması ihracatı         
09:24
MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti         
07:31
İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı         
06:09
Kız meselesi yüzünden tartıştığı genci pompalı tüfekle göğsünden vurdu Kız meselesi yüzünden tartıştığı genci pompalı tüfekle göğsünden vurdu         
01:32
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı         
20:49
Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı         
20:29
Aliyev, Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz         
15:56
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 11:45:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kültür turizminin gözde adresi: Troya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei