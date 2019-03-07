Son Dakika Haberleri: Kültür Varlığı" Olarak Tescilli Evini Onaran Kişinin Ceza Alması

Kültür Varlığı" Olarak Tescilli Evini Onaran Kişinin Ceza Alması

1 saat önce

Trabzon'da, 1955'te kendi imkanlarıyla inşa ettiği evin 2005'te "kültür varlığı" olarak tescil edildiğinden haberi olmadığı gerekçesiyle evde tadilat yapan Yusuf Gurbetoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Kültür Varlığı
Trabzon'da, 1955'te kendi imkanlarıyla inşa ettiği evin 2005'te "kültür varlığı" olarak tescil edildiğinden haberi olmadığı gerekçesiyle evde tadilat yapan Yusuf Gurbetoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Of Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Yusuf Gurbetoğlu (83) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmada, avukat istemediğini ve savunmasını kendisinin yapacağını belirten Gurbetoğlu, evinin kültür varlığı olarak tespit edilmesine yönelik kendisine herhangi bir tebligatta bulunulmadığını öne sürdü.

Kendisinin suç işleme kastıyla hareket etmediğini kaydeden Gurbetoğlu, şunları söyledi:

"6 Mart 2019 tarihinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne yapmış olduğum, koruma kararının kaldırılmasına yönelik başvurum vardır. Aynı zamanda benim evime ilişkin tescil kararı 2016'da işlenmiştir. Suç tarihi öncesinde benim yapmış olduğum tadilatlar 2007 ve 2011 yılları arasındadır. Bu nedenle bu tarihlerde tapuya işlenmiş koruma kararı bulunmamaktadır. Bu nedenle öncelikle beraatimi talep ederim."

Yapılan savunmaların ardından mahkeme, sanığın, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile irtibata geçerek, evin koruma altına alınan haline çevirmesi için gerekli başvuruları yapmasına, gelecek celseye kadar gerekli başvuruları yapmaması halinde yapıyı eski hale getirmekten vazgeçilmiş sayılacağına karar verdi.

Mahkeme, evle ilgili yeniden keşif yapılması ve rapor aldırılması yönündeki sanığın talebini reddederek duruşmayı erteledi.

Of ilçesinin Ballıca Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Gurbetoğlu'nun 1955'te kendi imkanlarıyla yaptığı ev, 2005'te kültür varlığı olarak tescil edilmişti. Evinin kültür varlığı olarak tescil edildiğini bilmediğini savunan Gurbetoğlu hakkında, evde yaptığı tadilatlar nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:36 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
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