Kültür Varlığı" Olarak Tescilli Evini Onarınca Ceza Aldı

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Yıllar Önce Kan Bulmak İçin Mücadele Veren Kişi, Kimse Sıkıntı Yaşamasın Diye Dernek Kurdu

Fenerbahçe Taraftarı Aşkı İçin Minareye Çıkıp "Bize Her Yer Trabzon" Diye Bağırdı