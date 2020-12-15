Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan Yerebatan Sarnıcı açıklaması - Son Dakika

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan Yerebatan Sarnıcı açıklaması

15.12.2020 16:00
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan Yerebatan Sarnıcı açıklaması, System.String[]

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, son günlerde gündeme gelen Yerebatan Sarnıcı'nın ivedilikle güçlendirilmesi gerektiği ancak Koruma Bölge Kurulu'nun konuyu bir tülü karara bağlamadığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, son günlerde gündeme gelen Yerebatan Sarnıcı'nın ivedilikle güçlendirilmesi gerektiği ancak Koruma Bölge Kurulu'nun konuyu bir tülü karara bağlamadığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugüne kadar Yerebatan Sarnıcı ile ilgili önümüze hangi konu geldiyse Koruma Kurulu olarak karara bağladık. Bu doğrultuda da sarnıcın rölövesi, restitüsyon ve restorasyon projeleri 2012 yılında uygun bulundu. Arada gelen bütün taleplere de karar oluşturarak sürecin önünü açtık. Son günlerde gündeme gelen sarnıcın ivedilikle güçlendirilmesi gerektiği ancak Koruma Bölge Kurulunun konuyu bir tülü karara bağlamadığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ekim ayının son haftasında Kurul Müdürlüğümüze iletilen talep neredeyse bir ay sonra kurul gündemine alınmıştır."

"Konunun hassasiyeti ve 2012 yılında projelerle birlikte iletilen alanında uzman akademisyenlerce hazırlanan statik raporda yapının bundan sonra meydana gelebilecek büyük bir depremde de yeterli performansı göstereceği belirtilmiş olması nedeniyle taşınmazın öncelikle tarafımızca yerinde incelenmesine karar verilmiştir" görüşüne yer verilen açıklamada, "Hemen bir sonraki hafta yapılan yerinde inceleme sonrasında ise Kurulumuz tarafından olumsuz bir karar oluşturulmamış ancak İBB'ye sunulan statik raporda; yapılan değerlendirmelerin yapı mühendisliği açısından yapılmış olduğu herhangi bir uygulamaya geçmeden önce, planlanan uygulamanın restorasyon, mimarlık, malzeme bilimi ve koruma konusunda uzman kişiler tarafından onaylanması gerektiği belirtildiğinden restorasyon, mimarlık malzeme bilim uzmanları tarafından hazırlanan güçlendirme projelerinin iletilmesi istenmişti. Bugüne kadarki tüm kararlarımızda olduğu gibi bu çalışmanın da Bilimsel Danışma Heyeti görüşü ile birlikte iletilmesi istenmiştir" açıklamasına yer verildi.

Kurul yapılan açıklamaları kınadıklarını ifade ederek, "2017 yılında uygulamaya başlanan restorasyon projesinde ilk temas edilmesi gereken konu taşınmazın güçlendirilmesi iken bugüne kadar bu konuya hiç değinmeyen ne hikmetse kurulda 30 ya da olanların tabiri ile 40 günde görüşülmedi diye ortalığı ayağa kaldıran, sosyal medyada ahkam keserek inceleme çalışmalarına katılmayan yetkililerin, görevini en iyi şekilde ifa etmeye çalışan bizleri töhmet altında bırakan bu anlayışı kınadığımızı bildirmek isteriz" değerlendirmesine yer verdi. - İSTANBUL

Yerebatan Sarnıcı, Kurul, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan Yerebatan Sarnıcı açıklaması - Son Dakika


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