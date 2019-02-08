Son Dakika Haberleri: Kültür ve Mekân Buluşmaları"

Kültür ve Mekân Buluşmaları"

1 saat önce

Özyeğin Üniversitesi 10. yıl etkinlikleri kapsamında, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve IAPS-CS Çalışma Ağı iş birliği ile düzenlenen 4. Kültür ve Mekan Buluşmalarının son etkinliği 11-16 Şubat'ta TAK Kadıköy'de gerçekleştirilecek.

Kültür ve Mekân Buluşmaları
Özyeğin Üniversitesi 10. yıl etkinlikleri kapsamında, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve IAPS-CS Çalışma Ağı iş birliği ile düzenlenen 4. Kültür ve Mekan Buluşmalarının son etkinliği 11-16 Şubat'ta TAK Kadıköy'de gerçekleştirilecek.





Özyeğin Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 2012, 2014 ve 2016'da düzenlenmiş olan IAPS-CS Network Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşması, "IAPS-CS Culture & Space Network: Kültür ve Mekan Buluşmaları 4" kapsamında atölye ve fikir yarışması ürünlerinin sergileneceği, ödüllerin verileceği, makale sunumlarının yapılacağı ve farklı okullardan öğrencilerin katılacağı bir etkinlikler dizisi ile tamamlanacak.


Bu kapsamda 11- 14 Şubat 2019'da Tasarım Atölyeleri ve Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması ürünlerinin sergisi, 16 Şubat 2019'da atölye, makale seçkisi ve yarışma ödül töreninin de yapılacağı Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşması, TAK Kadıköy adresinde gerçekleştirilecek.





2018 yılı eylül ayında başlayan etkinlikler bu yıl, İstanbul'un, kentin 'artiküle edilebilen hali' üzerinden sorgulandığı buluşmalara, atölye programlarına ve projelere ev sahipliği yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:00 Kaynak: AA

Kadıköy, Güncel
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