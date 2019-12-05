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Kültür ve Sanat Akademisi etkinlikleri

6 saat önce

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde hem çocukları hem de kadın misafirleri birbirinden keyifli pek çok atölye bekliyor.

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Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde hem çocukları hem de kadın misafirleri birbirinden keyifli pek çok atölye bekliyor.


Yılın son ayında da oldukça eğlenceli geçecek Kültür ve Sanat Akademisi'nde hem çocuklara hem de yetişkinlere özel hazırlanan atölye çalışmalarında, yetenekler sergilenecek. Küçük ziyaretçiler, el becerilerini geliştirirken eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşayacak. Kadın misafirler ise kendileri kullanabilecekleri gibi sevdiklerine hediye edebilecekleri birbirinden eğlenceli el işlerini uzman eğitmenler nezaretinde yapabilecekler.


Çocuk Atölyesi programı


Piazza'nın minik ziyaretçileri 7 Aralık'ta "Yılbaşı Süsü Tasarımı" ile başlayacak atölye programları kapsamında, 8 Aralık'ta *El Baskısı Tasarımı", 21 Aralık'ta "Sonbahar Yapraklarıyla Saç Tasarımı", 22 Aralık'ta "Yeni Yıl Kartı Tasarımı", 28 Aralık'ta "Sevimli Maskeler Tasarımı", yılın son atölye çalışmasının gerçekleşeceği 29 Aralık'ta ise "Kozalaklardan Figür Tasarımı" yapmayı öğrenecekler.


Yetişkin atölyesinde neler var?


Her hafta Salı ve perşembe günleri saat 14.00 ile 16.00 arasında gerçekleşecek Yetişkin Atölye Programı 10 Aralık'ta "Eldiven Tasarımı" ile başlayacak. Soğuk kış günlerinde ellerini ısıtacak birbirinden renkli eldivenler yapacak olan Samsunlu kadınlar, 12 Aralık'ta bu kez "Kristal Boncuklardan Kolye Tasarımı" ile hünerlerini sergileyecekler.


Yetişkin Atölye Programı, 17 Aralık'ta her kadının ihtiyacı olan "Saç Bandı Tasarımı", 19 Aralık'ta evleri ve işyerlerini renklendirecek "Dekoratif Kapı Süsü Tasarımı", 24 Aralık'ta "Makromeden Nazarlık Tasarımı" ile devam edecek.


Samsunlu kadınlar, 26 Aralık'ta "Kokulu Taş Atölyesi", 31 Aralık'ta ise "Mumluk Tasarımı" atölyesi etkinliklerinde bir araya gelip hem yeteneklerini sergileyecek hem de hoşça vakit geçirme imkanı bulacaklar.


Piazza Club kartı bulunan ya da danışma biriminde başvuru formunu dolduran tüm ziyaretçiler, atölye programlarına ücretsiz katılabilecekler. - SAMSUN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:28 Kaynak: İHA
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