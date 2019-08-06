Son Dakika Haberleri: Kültür ve sanat dolu galeriler bayramda sizi bekliyor
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Kültür ve sanat dolu galeriler bayramda sizi bekliyor

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı galeriler Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren ziyaret edilebilecek.

Kültür ve sanat dolu galeriler bayramda sizi bekliyor, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı galeriler Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren ziyaret edilebilecek.

Odunpazarı Belediyesi, bayram tatili için Odunpazarı'na gelenlere bölgedeki tarihi, sanatsal ve kültürel zenginliği keşfetme; Eskişehir'de kalanlara da önünden defalarca geçmelerine rağmen ziyaret etme fırsatı bulamadıkları galerileri gezme imkanı sunuyor.

Galeriler, Kurban Bayramı tatili boyunca sadece Arife ve bayramın birinci günü kapalı olacak. Galerileri gezmek isteyen vatandaşlar, bayramın ikinci gününden itibaren Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi, Ahşap Eserler Galerisi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi, Lületaşı Galerisi, Sıcak Cam Atölyesi, Atatürk ile Bir Gün Galerisi (Yeşil Efendi konağı) ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Galerisi'ni gezebilecek. Galeriler, 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı Belediyesi, Kurban Bayramı, Odunpazarı, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:26 Kaynak: İHA
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