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Kültür ve sanat festivalinde muz ve tropik meyve yetiştiricileri yarıştı - Son Dakika

Kültür ve sanat festivalinde muz ve tropik meyve yetiştiricileri yarıştı

11.07.2021 00:57
Kültür ve sanat festivalinde muz ve tropik meyve yetiştiricileri yarıştı, System.String[]

Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Derneği (YUMÇEV) tarafından Yumurtalık Kaymakamlığı ev sahipliğinde, Yumurtalık Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen, 2.

Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Derneği (YUMÇEV) tarafından Yumurtalık Kaymakamlığı ev sahipliğinde, Yumurtalık Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen, 2. Yumurtalık Uluslararası Kültür Sanat Festivali'nde muz ve tropik meyve yetiştiricileri arasında lezzet yarışması yapıldı. Yumurtalık'ta tropik meyve üreten tüm üreticiler birincilikle ödüllendirilirken, bölgenin tropik meyve üretimi konusunda Akdeniz'de öncü olması hedeflendiği bildirildi.

Festival kapsamında Yumurtalık Kenan Güvenoğlu parkında düzenlenen etkinliklerde bisiklet yarışı, Ayas Muzu, yöresel yemek yarışmasına katılımcılar ayrı ayrı plaketle ödüllendirildi.

Etkinliğe Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik, İl Tarım Müdür Yardımcısı Erol Satıcı, İlçe Tarım Müdürü Faruk Ayyıldız, İlçe Ziraat Odası Başkanı Tarık Yılmaz, Yumurtalık İlçe Emniyet Müdür Vekili İbrahim Çolak, İlçe Jandarma Komutanı Abdulselam Sevinç, Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Derneği (YUMÇEV) Başkanı ve Festival Yürütme Komitesi Başkanı Volkan Tarık Çay ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yumurtalık'ta devlet destekliyor vatandaş üretiyor

Bölgede tüm üreticilerin büyük bir atılıma geçtiğini ve Ayas Muzu'nun markalaştığını kaydeden Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, "Yumurtalık Çukurova'nın güney bölgesinde kalan bereketli topraklara sahip bir ilçemiz. Burada 2. düzenlenen festivalde tropikal meyve ürünlerine yer verdik. Üreticilerimiz sağolsun yarışmaya katıldı ve hepsini birinci seçtik. Hedefimiz Adana ve Yumurtalığı tropikal meyvede önemli bir hale getirmek ve Ayas muzumuzu markalaştırmak. Ülke üretimine büyük bir muz sektöründe komşularımız mersin Anamur'a Ayas muzumuzu tanıtıp markalaşmak istiyoruz. 1260 dönüm kapalı muz seramıza ulaştık. Devletimizin desteği ile bu üretim artıyor. Bunun yanı sıra 600 dönüm avokado bahçemize ulaştık. 100 dönüm mango bahçesi kurduk. Fidan yetiştirme anlamında önemli bir yere sahip. Hedefimiz bölgede büyük bir marka olmak" dedi.

Üreticilerin hedefleri büyük

Bölgenin ilk muz üreticisi olan Aykut Onar ise, bölgede sera çalışmalarına 5 yıl önce başladıklarını ifade ederek, "Biz muz serası yapmayı düşündüğümüzde 'bu Anamur'a özgü deli misin' dediler. Banka bile kredi vermedi. Biz başardık" dedi.

Avokado fidanı üreticilerinden Mutlu Karahan ise "Annemin işletmesinin çalışanlarından biriyim. Köyümüzde kadınlarımız istihdam ediyor. Bu bölgenin gelecekte çok ciddi avokado üreticisi olacağına ve başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu. - ADANA

Hüseyin Vural, Yumurtalık, Hisarcık, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kültür ve sanat festivalinde muz ve tropik meyve yetiştiricileri yarıştı - Son Dakika Ekonomi


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