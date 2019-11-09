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Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Eskişehir'de toplanıyor

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu (KSPK) bu ay toplantısını Eskişehir'de yapacak.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Eskişehir'de toplanıyor, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu (KSPK) bu ay toplantısını Eskişehir'de yapacak.

KSPK'den yapılan açıklamaya göre, kurul her ay mutat toplantılarını farklı bir şehirde gerçekleştirecek.

Türkiye'nin kültür ve sanat birikimini yakından tanımak, kültür ve sanat mirasının sorunları, geleceği ve sürdürülebilirliği gibi hususları tespit etmek, özellikle yetenekli gençleri bulup desteklemek maksadıyla başlatılan gezilerin üçüncüsü, 11-12 Kasım'da Eskişehir'de olacak.

KSPK üyeleri Eskişehir ziyaretlerinde şehrin tarihi ve kültürel mekanlarının yanı sıra Modern Sanatlar Müzesi (OMM), Cumhuriyet Müzesi, Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Cam Müzesi, Balmumu Heykeller Müzesi, Eti Arkeoloji Müzesi, Kurşunlu Külliyesi, Devrim Otomobili ve Tülomsaş Müzesinde incelemeler yapacak.

Eskişehir Valiliği ev sahipliğinde Sazova Kültür Sanat Bilim Merkezinde düzenlenmesi planlanan toplantıda, KSPK Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, kurul üyeleri Fecir Alptekin, Havva Hümeyra Şahin, Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç ve Mehmed Özçay ile Eskişehir yöneticileri bir araya gelecek.

Eskişehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:00 Kaynak: AA
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