Son Dakika Haberleri: Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Şemdinli'de
Son Dakika Güncel Haber

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Şemdinli'de

30 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki tarihi yerleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki tarihi yerleri ziyaret etti.

Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve kurul üyeleri Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç, Mehmet Özçay ile Hümeyra Şahin Hakkari programı kapsamında helikopterle Şemdinli ilçesine geldi.

34. Hudut Tugay Komutanlığı'nda Kaymakam Yakup Güven ve diğer yetkililerce karşılanan heyet üyeleri, Nehri köyündeki Seyyit Abdullah Türbesi ve Seyyit Taha'nın mezarını ziyaret etti.

Burada okunan duanın ardından tarihi Kayme Sarayı ve taş köprüyü gezen heyet üyeleri, ilgililerden bilgi aldıktan sonra kentten ayrıldı.

Heyete ziyaretlerinde, Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İlçe Belediye Başkanı Tahir Saklı ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar da eşlik etti.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Şemdinli'de

İskender Pala, Şemdinli, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğan Holding: Yatırım bankacılığı baktığımız sektörlerden biri ancak kesinleşmiş kararımız yok
Cübbeli Ahmet: Kadınlar çalıştığı için maaşlar az, ekonomi bozuk Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stoku 47 milyar dolar Son Dakika: Demirtaş hakkındaki tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 16:01:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Şemdinli'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]