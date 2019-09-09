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Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri çarşı merkezini gezdi, vatandaşlarla sohbet etti

59 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerin kent merkezinde gezisinden görüntüler Kurul üyelerinin vatandaşlarla sohbeti HAKKARİ - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu bu ayki toplantısını Hakkari'de yaptı.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri çarşı merkezini gezdi, vatandaşlarla sohbet etti, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerin kent merkezinde gezisinden görüntüler

Kurul üyelerinin vatandaşlarla sohbeti HAKKARİ - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu bu ayki toplantısını Hakkari'de yaptı. Meydan Medresesinde düzenlenen toplantının ardından Kurul Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve kurul üyeleri Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç, Mehmet Özçay ve Hümeyra Şahin çarşı merkezini gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:42 Kaynak: AA
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