Kültür ve sanatın kalbi Başkent'te atacak - Son Dakika

Kültür ve sanatın kalbi Başkent'te atacak

31.03.2021 02:26

Kültür ve sanatın kalbi Başkent'te atacak Bu yıl yedincisi düzenlenen ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı ATO Congresium'da Başkentli sanatseverlerle sanatçıları buluşturdu.

Kültür ve sanatın kalbi Başkent'te atacak

ANKARA - Bu yıl yedincisi düzenlenen Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı ATO Congresium'da Başkentli sanatseverlerle sanatçıları buluşturdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, 3 Nisan tarihine kadar açık olacak fuarda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Büyük Kentlerde Kent, Kültür ve Sanat Hayatının Dinamikleri" konulu panele katılarak, Başkent'te sanata verilen öneme ilişkin önemli tespitlerde bulundu.

"Artankara 7. Çağdaş Sanat Fuarı", ATO Congresium'da bu yıl da Başkentli sanatseverlerle sanatçıları buluşturdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi'nin de birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığı fuara sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Kent Konseyi'nin Sanat Vizyonu

Fuarın ilk gününde Ankara Kent Konseyi tarafından "Büyük Kentlerde Kent, Kültür ve Sanat Hayatının Dinamikleri" konulu bir panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü 21. Dönem Ankara Milletvekilli Şevket Bülent Yahnici'nin yaptığı panele; Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Rahmi Koç Müzesi Müdiresi Özgür Ceren Can ile Erimtan Müzesi Müdiresi ve Arkeoloji- Sanat Danışmanı Nazan Gezer konuşmacı olarak katıldı.

Geniş katılımlı panelde ArtAnkara'nın Başkent için önemli bir sanat olayı olduğunu vurgulayan Şevket Bülent Yahnici, "Ankara, kültür ve sanatın Başkenti olmalıdır. Bu noktada ArtAnkara çok önemli işler yapıyor. Bu sene de katılımcı kalitesi olarak çok başarılı bir fuar geçireceğimize inanıyorum" derken, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise 34 ilden 13 bin 499 denek üzerinde yapılan anket verilerini paylaşarak, şu tespitlerde bulundu:

" Türkiye, sanata ve kültüre katkı sunan 163 ülke arasında 58. sırada yer alıyor. Aslında Türkiye'nin ilk beşinci sırada yer alması gerekir. Toplumun yüzde 39'u hiç kitap okumuyor, yüzde 47'si hiç dergi okumuyor, yüzde 49'u hiç sinemaya gitmiyor, yüzde 57'si vcd, dvd,internet üzerinden sinema izliyor. Yüzde 66'sı hiç tiyatro, bale veya opera gibi sahne sanatlarına gitmiyor, yüzde 81'i hiç enstrüman çalmıyor ve yüzde 86'sı hiç hobi kurslarına gitmemiş. Bu önemli araştırmaya göre en ilgi çekici istatistik ise yüzde 85 ile televizyon izleme aktivitesinin öne çıkması. Bütün bu veriler, Türkiye'de toplumun kültür-sanat hayatına katılım konusunda sınırlı bir çaba içinde olduğunu gösteriyor. Fakat Kültür ve Sanat'ın başkenti olarak nitelendirdiğimiz Ankara'da farklı bir tablo karşımıza çıkmaktadır. TÜİK'in 2019 verilerine göre; Ankara'da pandemi öncesi 21 bin 623 koltuk kapasiteli 61 tiyatro salonunda 4 bin 365 gösterim gerçekleşmiş ve 1 milyon 23 bin 52 kişi izleyici olarak katılmıştır. Yine pandemi öncesi Ankara'da 31 bin 226 koltuk kapasiteli 227 sinema salonunda 5 bin 287 sinema gösterimi gerçekleşmiş ve 6 Milyon 587 bin 877 kişi katılım göstermiştir. Bu istatistikler göstermektedir ki Ankara'da nüfusun büyük çoğunluğu sanata ve kültüre ilgi göstermektedir."

Ortak akıl vurgusu

Ankara Kent Konseyi olarak kültür sanat alanındaki sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları ve tiyatro topluluklarını bir araya getirdiklerine dikkat çeken Yılmaz, ortak akla önem verdiklerini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Farklı kültür-sanat alanlarının sanatın başkenti Ankara'ya katkı sunmaları için ortak akıl oluşturduk. Kültür ve sanatı bir bütün olarak ele alıp, toplumun katılımcılığını sağlama adına neler yapabileceğimizi müzakere ediyor, eylem planları oluşturuyoruz. Kültür sanat Ankara'da belli merkezlere sıkışmış durumdadır. Bu sebeple; özellikle yerel yönetimlerin katkısı ile kültürel faaliyetleri yaygınlaştırıp, topluma yaklaştırmak, kentin tamamına yaymak, kültür-sanata yeni alışkanlıklar ve sahalar açmak için yapılacak planlamalar gelecek açısından doğru adım olacaktır. Planlamanın doğru yapılabilmesi için uzman kültür yöneticileri ile yol haritasının belirlenmesi gerekmektedir."

Kültür ve sanatta fuarların önemi

Panelde Ankara'daki müzelerin geleceği ve kültür sanatın gelişmesinde fuarların rolü de ele alındı.

Rahmi Koç Müzesi Müdiresi Özgür Ceren Can, "Bu tür fuarlar kentte hareketliliği sağlar. Bu tarz yerleri destekleyerek kültür ve sanat için kentte birden fazla çekim merkezleri haline getirmemiz gerekiyor" derken, Erimtan Müzesi Müdiresi ve Arkeoloji- Sanat Danışmanı Nazan Gezer ise sergilerin desteklenmesinin Ankara için önemine işaret ederek, "Sergilerimiz için Ankara'ya çok fazla insan geliyor. Bu kadar insanın kültür sanat için geldiği bir bölgede sergi yapmak ve desteklenmesi çok kıymetli" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı da BELMEK'ler de uzman öğreticilerin hazırladığı el emeği göz nuru eserleri sanatseverlerle buluşturuyor.

Kültür ve sanatın kalbi Başkent'te atacak
Kültür ve sanatın kalbi Başkent'te atacak
Kültür ve sanatın kalbi Başkent'te atacak
Kültür ve sanatın kalbi Başkent'te atacak

Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Odası, Kent Konseyi, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kültür ve sanatın kalbi Başkent'te atacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs vaka sayıları rekor kıran ülkemizin dünya sıralamasındaki yeri tedirgin etti Koronavirüs vaka sayıları rekor kıran ülkemizin dünya sıralamasındaki yeri tedirgin etti Ekrem İmamoğlu'ndan 2023 seçimleri için çok iddialı sözler: 2 sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek Ekrem İmamoğlu'ndan 2023 seçimleri için çok iddialı sözler: 2 sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek İmamoğlu'ndan HDP'ye açılan kapatma davası yorumu: Ben bunun karşısındayım İmamoğlu'ndan HDP'ye açılan kapatma davası yorumu: Ben bunun karşısındayım 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı Son Dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İstanbul'da korkutan artış Son Dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İstanbul'da korkutan artış Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu
Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal         
00:55
Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi         
00:35
Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu         
00:03
Kadir Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, sohbetin detaylarını anlattı Kadir Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, sohbetin detaylarını anlattı         
23:22
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı         
22:37
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Letonya'yla 3-3 berabere kaldı 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Letonya'yla 3-3 berabere kaldı         
20:25
Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı         
17:59
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada         
13:26
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 03:16:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kültür ve sanatın kalbi Başkent'te atacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei