- Kültür ve Sanatın nabzı Başkent'te atacak - Son Dakika

- Kültür ve Sanatın nabzı Başkent'te atacak

22.01.2021 16:58

- Kültür ve Sanatın nabzı Başkent'te atacak Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak sanata ve sanatçıya destek olmayı sürdürüyor.

- Kültür ve Sanatın nabzı Başkent'te atacak

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak sanata ve sanatçıya destek olmayı sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Mustafa Ayaz Vakfı Plastik Sanatlar Müzesi'ni ziyaret etti. Kent yönetiminde sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği sürecini başlatan ve Ankara'nın kültür sanat faaliyetlerini tanıtan projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi (AKK), Başkent'te sanat ve sanatçının yanında olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, pandemi sonrasında da Ankara'nın "Kültür ve Sanatın da Başkenti" olması için çalışmalara ağırlık vermeye hazırlanırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, çağdaş Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden Mustafa Ayaz'ın kendi ismiyle kurduğu müzeyi ziyaret etti.

Pandemi sonrası sanatın geleceği

Ankara'yı kültür ve sanatla iç içe yaşatmak için çalışmalarını sürdüren Ankara Kent Konseyi, ziyarette pandemi nedeniyle sekteye uğrayan kültür sanat faaliyetlerinin tekrar canlandırılmasına yönelik projeleri gündeme getirdi. İmkanlar ölçüsünde pandemi sonrasında da kültür ve sanatsal faaliyetlere destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, şöyle konuştu:

"1950'li yıllarda kentleşme üzerine yayımlanan kitaplarda Ankara için 'üst düzey sanatsal faaliyetlerin yürütüldüğü çok nezih bir balkan kentidir' değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu çok önemli bir Ankara tarifidir. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın göreve geldiği tarihten itibaren Ankara Kent Konseyi'nin hem yapılaşması hem de faaliyetleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'nın bu nezih ayrıcalığını devam ettirmesini istiyoruz."

Müzeyi ziyaret ederek eserler hakkında bilgi alan İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ise pandemi nedeniyle 2020 yılının kayıp bir yıl olarak geçtiğini vurgulayarak, "Başkent Ankara hem kültürün hem sanatın da merkezi olma durumundadır. Sahip olduğu sanatıyla, sanatçısıyla ve sanatseveriyle beraber buna da hazır bir şehirdir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak pandemi biter bitmez kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizi sanatçılarımızla birlikte sanatseverlerimizin, Ankara'mızın ve ülkemizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Sanatı özleyen kent: Başkent

Sanatın Başkent'e çok yakıştığını ifade eden AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, sanatsal çalışmalar konusunda bize büyük destek sağlıyor. Pandemi sonrasında da Ankara'nın çok değerli etkinliklere ev sahipliği yapacağına inanıyoruz. Başkentliler bunu sabırsızlıkla bekliyor. Ankara Kent Konseyi olarak pandemi sona erdiği an kültür ve sanatın Başkenti Ankara'yı dünyaya ilan etmeye hazırız" ifadelerini aktardı.

Pandemi sürecinde sanatın dijital ortama kaydığına dikkat çeken AKK Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Sözcüsü Bülent Durmaz, "Sanatsal faaliyetler hiç durmasın diye gerek dijital ortamlarda gerekse de gücümüzün yettiğince sosyal ortamlarda sanata ve sanatçıya destek olmak için her türlü çabayı gösterdik. AKK ve Ankara Büyükşehir Belediyesi elinden geldiği kadar bir toplum bilinci oluşturarak imkanlarını seferber etti" ifadelerini aktardı.

- Kültür ve Sanatın nabzı Başkent'te atacak
- Kültür ve Sanatın nabzı Başkent'te atacak
- Kültür ve Sanatın nabzı Başkent'te atacak
- Kültür ve Sanatın nabzı Başkent'te atacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat - Kültür ve Sanatın nabzı Başkent'te atacak - Son Dakika


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