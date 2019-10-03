Kültür ve sanatın yeni adresi Kocaeli Kongre Merkezi olacak

KOCAELİ (İHA) – Hizmete açıldığında ulusal ve uluslararası toplantıların vazgeçilmez mekanı olacak olan Kocaeli Kongre Merkezinde çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sekapark'ta inşa edilen tam donanımlı kongre merkezinin inşaat çalışmalarını tamamlamak üzere. Eski metal fabrikası alanında kurulan Kocaeli Kongre Merkezi, fabrika yapısında gerçekleştirilen yeniliklerle modern bir hale getirildi. İçindeki pek çok salonla toplantıların vazgeçilmez mekanı olacak kongre merkezi, özel etkinlikler için de kullanılabilecek. Son olarak iç kısımdaki son rötuşların tamamlanmak üzere olduğu Kongre Merkezi, hizmete açıldığında Sekapark'ın 1. ve 2. etabını birleştirerek bir bütün haline getirecek.



SEKA Park bölgesinde bulunan eski fabrikanın kaba eski binalarını endüstriyel dönüşüm projesi kapsamında mevcut malzemeleriyle yenileyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'nin ve Marmara bölgesinin en görkemli Kültür ve Kongre Merkezini yaptı. Yapımı yaklaşık iki yıldır süren inşaat çalışması tamamlandı. Merkezin iç kısımlarındaki iç donanım ve mobilya montajları bitti. Büyükşehir ekipleri Kongre Merkezinin hizmete açılmasından önceki son rötuşları ve temizliği yapıyor.



Kocaeli'nin kalbi durumunda olacak Kongre ve Kültür Merkezi bölgesinde trafik ve otopark sonunu da yaşanmayacak. Büyükşehir Belediyesi, merkeze gidecek tüm çevre yolları yaptı, bölgede bin 300 araçlık otopark yapıldı ve hizmete açıldı. Kongre Merkezi'ne gidecek vatandaşlar hem özel araçlarıyla hem tramvay ile gidebilecek. Tarihe ışık tutacak, kültürel ve sanatsal projelerin hayat bulacağı Kongre Merkezi, Doğu Marmara'nın en önemli kongre merkezi olacak.



Tüm donanımıyla Kocaeli'nin ihtiyaçlarına karşılık verecek olan Kongre Merkezi, kültürel etkinliklerde çekim merkezi olacak. Kente enerji katacak olan kültür merkezi projesiyle vatandaşlar, daha iyi ortamlarda sanatsal çalışmalarla birlikte büyük düşünce akımlarını buradan takip edebilecek. 36 dönüm alan üzerinde inşa edilen Kongre Merkezi üç bloktan oluşuyor. A ve B bloğun taban alanı 7 bin 500 metrekare, toplam inşaat alanı ise 11 bin 700 metrekare olacak. Büyük kongre salonu bu iki blokta yer alacak. C bloğun ise taban alanı 2 bin 700 metrekare toplam inşaat alanı da 4 bin metrekare olacak.



Kongre ve Kültür Merkezinin içinde her türlü kültürel etkinlik ve faaliyet yapılacak. Üç ayrı blokta oluşan Kültür Merkezi içerisinde bin 300 kişilik ana kongre salonu, 2 adet 462 kişilik esnek kullanımlı nikah salonu, 126 kişilik 2 salon, 50 kişilik 4 salon, 60 kişilik senato salonu, yuvarlak masa toplantı salonu ve idari ofisler, fuaye alanları, restoran ve kafeler olacak. - KOCAELİ