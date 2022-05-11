İSTANBUL-KÜLTÜR VE SANATTA 'YILIN ENLERİ' 6'NCI KEZ SAHİPLERİNİ BULDU - Son Dakika

İstanbul Okan Üniversitesi'nin düzenlediği Okan'da Yılın Enleri Ödülleri'nin töreni, 10 Mayıs 2022 Salı günü gerçekleştirildi. 13 kategori ve 3 özel ödülün sahiplerini bulduğu törende Demet Akbağ, Onur Tuna, Cem Belevi, Tuğçe Kandemir, İrem Helvacıoğlu, İpek Filiz Yazıcı, Danilo Zanna ve sinema, dizi, tiyatro dünyasından isimler ödül aldı.

İstanbul Okan Üniversitesi'nin 20 bini aşkın öğrencisinin oylarıyla belirlenen Okan'da Yılın En'leri Ödül Töreni üniversitenin Tuzla Kampüsü'ndeki Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. 13 kategori ve 3 ödülün sahiplerini bulduğu organizasyonda Onur Ödülü Demet Akbağ'a, Bekir Okan Özel Ödülü ise Acun Ilıcalı'ya takdim edildi.

DEMET AKBAĞ: BU ÖDÜLLER KÖŞENDE OTUR ÖDÜLLERİ DEĞİL, OYUNCULUĞA DEVAM

Meslekte 40 yılı geride bırakan Demet Akbağ, 'Bu güzel salonda bulunmaktan keyif duydum. Gençler çok şahane. Gençlerin hala ilgi odağında olmak, benim yaşımda bir oyuncu için mutluluk verici' dedi. Akbağ 'Ancak aldığım onur ödüllerinin köşende otur ödülü olduğu düşünülmesin. Ben oturmam ve yerimde durmam. Oyunculuğa devam' sözleriyle konuşmasını tamamladı.

ACUN ILICALI: BENDE BİR DELİLİK VAR, ŞANSIM YAVER GİTTİ

Acun Ilıcalı tören için hazırladığı video mesajda, 'Bana girişimciliğim nedeniyle verilen bu ödül için teşekkür ediyorum. Ancak gençler hepiniz girişimciliğe kalkışmayın. Bende bir delilik var, şansım yaver gitti. Allah yardım etti. Son girişimciliğim futbol kulübü Hull City'i almak oldu. Umarım başarırım, sizin de dualarınız bizimle olsun' şeklinde konuştu.

ONUR TUNA: ÖDÜL, İKNA ETTİĞİMİZİN GÖSTERGESİ

En İyi Kadın Sunucu Ödülü'nü kazanan Kanal D Ana Haber Spikeri Dilara Gönder, Ana Haber'de ilk yılı olduğunu belirtirken yıllarca kilometre kat etmiş isimlerle aday olmasından mutlu olduğunu söyledi, gençlere teşekkür etti.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü İrem Helvacıoğlu'nun oldu. Helvacıoğlu 'Sizin gibi enerjilerden bu ödülü almak benim için gurur verici' dedi.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan Onur Tuna 'Bu işi yaparak izleyiciyi ikna etmeye çalışıyoruz. Bu ödül ikna ettiğimizi gösteriyor. Bilginin, öğrenmenin yanında eğitimin de çok önemli olduğunu unutmayın' ifadelerini kullandı.

CEM BELEVİ: 'MÜZİK SUSTURULMASIN'

Cem Belevi ise En İyi Erkek Şarkıcı Ödülü'ne layık görüldü. Belevi, 'Günaydın Sevgilim' şarkısını kürsüde söylerken öğrenciler ona eşlik etti. Belevi gençlerin pırıl pırıl gözlerinde özgürlüğü gördüğünü söyleyerek 'Müzik susturulmasın, müzik yasaklarının kalkması dileğiyle bu ödülü alıyorum' dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZ ÖRNEK ALARAK BU YOLDA İLERLESİN'

İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan ödül töreni ile ilgili açıklamasında şunları söyledi:

'20 bini aşkın öğrencimizin oylarıyla seçilen Yılın En'leri Ödül Töreni'ni gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Bugün Törenimize ev sahipliği yapan yer, İstanbul'un ikinci büyük kültür, sanat ve kongre merkezi. Sanata ve spora verdiğimiz değer doğrultusunda her yıl Spor Ödülleri ve Yılın En'leri ödüllerini veriyoruz. Mesleğinde ulaştığı büyük başarılarla Türkiye'nin gurur kaynağı olan tüm konuklarımıza teşekkür ederim. İstanbul Okan Üniversitesi'nde aldıkları eğitim ve öğrenim ile öğrencilerimizin de meslek hayatlarında, ödüle layık gördükleri isimleri kendilerine örnek almalarını ve bu yolda ilerlemelerini temenni ederim.'

Okan'da Yılın En'leri Kazananlar Listesi ise şöyle:

'Onur Ödülü: Demet Akbağ, Bekir Okan Özel Ödülü: Acun Ilıcalı,En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi: Hüseyin Başkadem, En İyi Haber Sunucusu: Dilara Gönder, En İyi Kadın Oyuncu: İrem Helvacıoğlu,En İyi Erkek Oyuncu: Onur Tuna, En İyi Yönetmen: Emre Kabakuşak, En İyi Kadın Şarkıcı: Tuğçe Kandemir, En İyi Erkek Şarkıcı: Cem Belevi, En İyi TV Dizisi: Kardeşlerim, En İyi Dijital Dizi: Kulüp, En İyi Dizi Çifti: Su Burcu Yazgı ' Onur Seyit Yaran (Kardeşlerim), En İyi Çıkış Yapan Oyuncu: İpek Filiz Yazıcı ' Aşk 101, En İyi Sinema Filmi: Bergen, En İyi Tiyatro Oyunu: Seninle Evlenir Miyim' En İyi Şef: Danilo Zanna