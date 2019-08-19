Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un arşiv görüntüleri
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un arşiv görüntüleri

26 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un arşiv görüntüleri.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un arşiv görüntüleri
Haluk Dursun, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:38 Kaynak: İHA
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