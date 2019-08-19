Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un arşiv görüntüleri
26 dakika önce
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un arşiv görüntüleri.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:38 Kaynak: İHA
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun
'un arşiv görüntüleri
Son Dakika! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti 9 yıl boyunca tecavüze uğradıktan sonra intihar eden Emre'nin sapık akrabası tutuklandı Ahmet Türk döneminde belediyeden çıkarılan şehit yakınları, kayyumla işe geri dönecek