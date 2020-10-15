Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun hayatını kaybettiği yerde anıldı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun hayatını kaybettiği yerde anıldı

15.10.2020 15:15

Ak Ocaklar Derneği Genel Başkanı Hakan Yiğit, geçen yıl Van'ın Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi yakınlarında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'un anısına yapılan anıta karanfil bıraktı.

Ak Ocaklar Derneği Genel Başkanı Hakan Yiğit, geçen yıl Van'ın Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi yakınlarında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'un anısına yapılan anıta karanfil bıraktı.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Erciş ilçesine gelen Yiğit, Bakan Yardımcısı Dursun'un kaza yaptığı bölgeye yapılan hatıra anıtında dua etti.

Dursun'un unutulmaması gereken biri olduğunu ifade eden Yiğit, şöyle konuştu:

"Kazanın olduğu alanda anısının yaşatılması, kıymetli hocamızın unutulmaması gereken bir değer olduğunu gösteriyor. Bu çalışmalarından dolayı Haluk Dursun Vefa Grubu platformuna, Erciş Kaymakamlığımıza teşekkür ediyoruz. Değerlerimize her daim sahip çıkacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah."

Başkan Yiğit'e Erciş Haluk Dursun Vefa Grubu Başkanı Hikmet İrven eşlik etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun hayatını kaybettiği yerde anıldı
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun hayatını kaybettiği yerde anıldı
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun hayatını kaybettiği yerde anıldı
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun hayatını kaybettiği yerde anıldı

Haluk Dursun, Turizmi, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun hayatını kaybettiği yerde anıldı - Son Dakika

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