Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Afyonkarahisar'da - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi ile Yumurta ve Sanatları Tanıtım Merkezini ziyaret etti.

Ziyaret ve incelemelerin arından Demircan, gazetecilere, Afyonkarahisar'da, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü bir dizi işler olduğunu söyledi.

"O işleri yakından görelim, süreçleri hakkında bilgi alalım ve hızlandırılması gereken ne varsa onları gerçekleştirelim" diye burada olduklarını anlatan Demircan, şunları kaydetti:

"Özellikle Afyonkarahisar'da meydanda gerçekleştirilecek olan kütüphane projesinin hem mimarisi, hem konumu hem gelecekte nasıl iyi bir çözüm gençlere yönelik malum kütüphaneler ve akademik tarzı kullanım mekanları gençliğin beğendiği sevdiği arzu ettiği mekanlar. O mekanları nasıl geliştiririz onun üzerine biraz kafa yorduk. Vakıflar Genel Müdürlüğünün burada yürüttüğü bir çalışma o anlamda. Belediyeyle müşterek neler yapabiliriz onlara baktık. Müzik Müzesini ziyaret ettik."