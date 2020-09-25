Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan Konuralp kazı alanını inceledi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan Konuralp kazı alanını inceledi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan Konuralp kazı alanını inceledi -Alpaslan, "2023 restorasyon kısmını tamamlayarak insanların ziyaretine açmış olacağız" Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kunuralp'te devam eden kazı alanında incelemelerde bulundu "2023 yılına kadar...

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan Konuralp kazı alanını inceledi

-Alpaslan, "2023 restorasyon kısmını tamamlayarak insanların ziyaretine açmış olacağız"

DÜZCE - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kunuralp'te devam eden kazı alanında incelemelerde bulundu "2023 yılına kadar kazı çalışmasının restorasyon kısmını tamamlayarak insanların ziyaretine açmış olacağız" dedi.

Düzce'nin Konuralp beldesinde bulunan, Roma döneminde aktif olarak kullanıldığı tahmin edilen ve büyük bir bölümü toprak altında kalan antik tiyatro yıllar sonra gün ışığına çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Düzce Belediyesi ile Düzce Üniversitesi'nin oluşturduğu ekip, tarihi gün yüzüne çıkarmak için durmadan çalışıyor. Çalışmaları Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kazı çalışma yapılan alanda incelemelerde bulundu. Kazı çalışmaları hakkında detaylı olarak bilgiler alan bakan yardımcısı Alpaslan, Konuralp kazısını Türkiye'nin önemli bir eseri olarak ortaya çıkarıp daha fazla sayıda insanın ziyaret etmesi için çalıştıklarını belirterek "Bildiğiniz gibi Düzce kültür ve turizm açısından son derece potansiyeli yüksek, imkanları yüksek bir ilimiz. Bizler de bakanlık olarak bu potansiyelin daha üst düzeylere çıkartıp turizm ürünleri ve kültürel çalışmalarının olgunlaşması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çok değerli belediye başkanımız ve bakanımızın da geçen yıl talebiyle 2013'te müzemiz tarafından yürütülmekte olan kazı, bizim 12 aylık destek programı dediğimiz Türkiye'deki önemli kazıları özel bir program çerçevesinde Tarih Kurumuyla beraber desteklediğimiz kazıları program içerisine almıştık. Sağ olsun kendileri de çok büyük destek vererek başta buradaki alanda çalışan 100 civarındaki işçilerimizi belediyenin çalışanlarını buraya tahsis etti. Burada onlardan kazıda çok olağanüstü bir şekilde yararlanıyoruz. Bu değerli Konuralp kazısını Türkiye'nin önemli bir eseri olarak ortaya çıkarıp daha fazla sayıda insanımızın ziyaret etmesi için bir vesile, bir cazibe merkezi oluşması için çalışıyoruz. Bu vesileyle de geldik ve yerinde incelemeler yapıyoruz. Hocamızdan aldığımız bilgilere göre çok etkin ve verimli bir şekilde devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. 2023 yılına kadar kazı çalışmasının restorasyon kısmını tamamlayarak insanların ziyaretine tam kemale ermiş bir şekilde ziyaretlerine açmış olacağız. Bunun gayreti içerisinde olacağız. Belediyemiz ve Düzce halkımızla beraber bu çalışmaları yapıp kazandıracağız" ifadelerinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan Konuralp kazı alanını inceledi
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan Konuralp kazı alanını inceledi
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan Konuralp kazı alanını inceledi
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan Konuralp kazı alanını inceledi

Konuralp, Turizmi, Türkiye, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan Konuralp kazı alanını inceledi - Son Dakika

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