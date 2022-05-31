Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Taraklı'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Taraklı'yı ziyaret etti

31.05.2022 09:56
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Taraklı'yı ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Taraklı'yı ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Taraklı'yı ziyaret etti.

Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu ve Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı tarafından karşılanan Alpaslan, tarihi konaklarda incelemelerde bulundu.

Başkan Pilavcı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Alpaslan, ilçeye hayran kaldığını ifade etti.

Pilavcı, kısa süre içerisinde ilçede kamulaştırılan tarihi evlerde restorasyon çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Alpaslan ve Özgül Özkan Yavuz'a teşekkürlerini iletti.

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Kaynak: AA

İbrahim Pilavcı, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Taraklı'yı ziyaret etti - Son Dakika


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