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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: "Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'ni 2022'nin sonunda tamamlayacağız" - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: "Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'ni 2022'nin sonunda tamamlayacağız"

10.06.2021 20:54

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: "Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'ni 2022'nin sonunda tamamlayacağız" Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi restorasyonunda yüzde 24 seviyesindeyiz.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: "Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'ni 2022'nin sonunda tamamlayacağız"

SİNOP - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi restorasyonunda yüzde 24 seviyesindeyiz. İnşallah 2022'nin sonunda tamamlayacağız. İl dışından gelenler tabi burayı da görmek istiyor. Gerekli tedbirler alınarak işin de yavaşlamasına engel olmayacak şekilde onlara müsaade ederiz" dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve beraberindeki heyet, restorasyon çalışmalarının devam ettiği Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Restorasyon çalışmalarını yerinde gören heyet daha sonra konuyla ilgili brifing aldı. Yapılan brifing sonrası açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin Dünya Miras Listesi'ne girmesi için çalışmalarımızı yoğun şekilde devam ettirmekteyiz. Bizim planlamamıza göre yüzde 30'lar seviyesinde olmamız gerekiyordu ama Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi restorasyonunda şu anda yüzde 24 seviyesindeyiz. Projenin nihayete ermesi için son tarih bizim için 2022 yıl sonu. İlk projede Mayıs 2022'de tamamlanması gerekiyordu ilave işlerle birlikte inşallah 2022'nin sonunda tamamlayacağız. Bu çerçevede de insanlarımız da merak ediyor geliyorlar. İl dışında gelenler tabi burayı da görmek istiyor. Gerekli tedbirler alınarak işin de yavaşlamasına engel olmayacak şekilde onlara müsaade ederiz" diye konuştu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise "Burasının diyaloğa katkıda bulunacak bir hale dönüştürülmesine Avrupa Birliği'nin de katkıda bulunmasından bunun bir parçası olmasından büyük guru duyduğumu söylemek istiyorum. Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri kapsamında kültürlerarası diyaloğa da katkı sunan önemli bir anahtar değerde olduğunu düşündüğün bir proje. Aynı zamanda hoşgörü ve saygıya da çok önemli katkıda bulunan bir proje olduğunu düşünüyorum. Binanın açılması umarım bir an önce hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Bu çalışma çok önemli bir desteği hak ediyor. Açıldığı gün de burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyacağım" şeklinde konuştu.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik Planlama Dairesi Başkanı Hakan Tanrıöver, Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve diğer ilgililerin de yer aldığı heyet, daha sonra restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü tarihi buzhane binasında da incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'ni 2022'nin sonunda tamamlayacağız
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'ni 2022'nin sonunda tamamlayacağız
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'ni 2022'nin sonunda tamamlayacağız
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'ni 2022'nin sonunda tamamlayacağız

Avrupa Birliği, Cezaevi, Turizm, Sinop, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: 'Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'ni 2022'nin sonunda tamamlayacağız' - Son Dakika


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