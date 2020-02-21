Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Kazakistan'daki Türk kurumlarını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Kazakistan'daki Türk kurumlarını ziyaret etti - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Kazakistan'daki Türk kurumlarını ziyaret etti

7 saat önce

NUR Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 62. Mütevelli Heyet Toplantısına katılmak için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Türk kurumlarını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Kazakistan'daki Türk kurumlarını ziyaret etti, System.String[]

NUR Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 62. Mütevelli Heyet Toplantısına katılmak için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Türk kurumlarını ziyaret etti.

Çam, Kazakistan temasları kapsamında bir otelin konferans salonunda düzenlenen mütevelli heyet toplantısına katıldı. Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanı Ashat Aymagambetov ve mütevelli heyetin yeni üyelerinin de katıldığı toplantıda, eğitim alanında iş birliği konuları ele alındı.

Kazakistan temasları çerçevesinde Nur Sultan Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret eden Çam, kurumun Müdür Vekili Almagül İsina'dan merkezin Türkçe eğitimi ve kültürel faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Çam, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin eşliğinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kazakistan ofisine ziyarette bulundu. TİKA Koordinatörü Evren Rutbil, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ahmet Yesevi, Kazakistan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:40 Kaynak: AA
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