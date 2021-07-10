Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam (sol 2), Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ve savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasını ziyaret etti.