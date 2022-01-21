Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, özel bir ziyaret için kente gelen Çam, TÜ'ye ziyarette bulundu. Konuğunu makamında ağırlayan Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Balkanlar'a yönelik üniversitenin faaliyetlerini anlattı.

Eğitimden, sağlığa pek çok alanda Balkanlar'a hizmet ettiklerini ifade eden Tabakoğlu, "Bugün 126 firma ile yoluna devam eden TEKNOPARK modelimizi de Balkanlar'a taşımak üzere çalışmalarımıza başladık. Bu modelimizi yakın zaman içerisinde Kosova ve Kuzey Makedonya'ya ihraç edeceğiz. Balkanlar'ın teknolojik ve ekonomik kalkınmasında önemli bir adım olacak bu gelişme ile ülkemizin ihracat kalemine teknopark modelimizi eklemenin yanı sıra firmalarımızın Avrupa Birliği pazarına ulaşması daha kolay olacak." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Çam ise üniversitenin bölge ve Balkanlar'a yönelik faaliyetlerinden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. TÜ'nün sanatın, kültürün ve akademinin gücünü kullanarak Balkan coğrafyasında çok değerli işlere imza attığını belirten Çam "Ülkemiz ve Balkanlar için vasıflı insanlar yetiştiren Rektör Tabakoğlu özelinde tüm TÜ ailesine teşekkür ederim." dedi.

Ziyaret sonunda Tabakoğlu, Çam'a Edirne kırmızısı renginde kravat hediye etti.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de hazır bulundu.