Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Çam, aşure dağıttı - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Aşure Günü kapsamında Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara aşure dağıttı.

Şırnak Valiliği tarafından Muharrem ayının onuncu günü dolayısıyla Aşure Günü etkinliği düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Hamza Pehlivan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalaman ve vatandaşlar katıldı. Bakan Yardımcısı Çam, Vali Pehlivan ve Belediye Başkanı Yarka vatandaşlara aşure dağıttı.