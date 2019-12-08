Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Çanakkale'de
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Çanakkale'de

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanlığını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Çanakkale'de, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaret programı kapsamında bölgede devam eden çalışmalar ve gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi alan Demircan, Alan Başkanlığı yöneticileri ile toplantı yaptı.

Toplantıya, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve yönetim kadrosu katıldı.

Ahmet Misbah Demircan, Gelibolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:26 Kaynak: AA
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