Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, ziyaretlerde bulundu

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Rize'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Rize'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Rize Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret eden Demircan, ardından Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti İl Başkanı İshak Alim'e gitti.

Demircan, katıldığı Rize Valiliğinde kentin kültür ve turizm çalışmalarının ele alındığı toplantının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de her yerde bakan yardımcılarının çalışma yürüttüklerini, memleketi Rize'ye kendisinin geldiğini ifade eden Demircan, "Rize'nin kültür, sanat ve turizmine yönelik tanıtıcı faaliyetler geliştirecek görüşmeler gerçekleştirdik. Altyapısı, üstyapısı ile Rize ciddi bir noktaya geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptıkları ile bu noktaya gelen Rize'yi daha ileri götürmek, yeni hedeflerin peşinden koşmak bizim görevimiz. Doğa turizmi, kültürel varlıklarımız, gastronomimizi, daha yaratıcı yaklaşımlarla ülkemizdeki vatandaşın ilgisine, dünyadaki turizm potansiyelini buraya çekmeye yönelik neler yapabiliriz? Bunları değerlendiriyoruz." dedi.

Rize için daha önce planlanan bazı hedeflerinde olduğuna dikkat çeken Demircan, "Hedefimiz belli. Rize'yi daha yukarı taşımak. Daha çok Türkiye'nin gündemine getirmek. Rizelinin refahına katkıda bulunmak." ifadelerini kullandı.

Rize'nin doğal güzelliklerine işaret eden Demircan, şöyle devam etti:

"Coğrafya kaderimizdir. İklimimiz karakterimizdir. Çevremizi koruyarak güzelleştirmeliyiz. Rize'mizi seven hayran olan büyük bir kitle var. Rize'nin doğal güzelliklerine hayranlar. Eğer onları hoyratça tüketirsek geleceğimizi karartmış oluruz. Bu bilincin kökleşerek gelişmesi lazım. Çirkinliklere müsaade etmeden, geleceğimizi nasıl inşa ederiz? Bu bizim gündemlerimizden biri. Bu konu buranın yöneticileri ve hükumetimizin gündeminde her zaman var."

Demircan, daha sonra Rize Kalesini gezdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, ziyaretlerde bulundu

Ahmet Misbah Demircan, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:50 Kaynak: AA
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