Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Adıyaman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Adıyaman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'i makamında ziyaret eden Demircan, ardından Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile görüştü.

Daha sonra restorasyonu devam eden tarihi Tuz Hanı'nı gezen Demircan'a Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı eşlik etti.

Tuz Hanı'nda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık'tan bilgi alan Demircan, tarihi hanın bir an önce bitirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Demircan, buradan Tarihi Oturakçı Pazarı'na geçerek bölgedeki esnaf ile bir araya geldi, vatandaşlarla sohbet etti.

Musalla Camisi'ni de ziyaret eden Demircan'a Vali Pekmez, Belediye Başkanı Kılınç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci eşlik etti.

Ahmet Misbah Demircan, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:34 Kaynak: AA
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