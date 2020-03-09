Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Büyükakın'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Büyükakın'ı ziyaret etti - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Büyükakın'ı ziyaret etti

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Büyükakın'ı ziyaret etti, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Demircan, Büyükakın ve ilgililerin de yer aldığı görüşmede Kocaeli'deki turizm destinasyonları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Kocaeli'nin turizm potansiyeli yüksekliğine işaret edilen görüşmede, kentin iç ve dış turizmden aldığı payın arttırılabileceği aktarıldı.

İlgili potansiyelin hayata geçirilmesi planlanan yeni turizm yatırımlarıyla da bu hedefe ulaşılabileceği dile getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükakın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Demircan'a teşekkür ederek, Kocaeli'nin turizmden aldığı payı büyütme noktasında yaptıkları çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Ahmet Misbah Demircan, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı
Stoltenberg ile ortak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken bir dönemdedir Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 18 terörist öldürüldü AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu da Babacan'ın partisine katıldı

Son Dakika Haberleri
20:12 Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
20:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız...
20:10 Bahçelievler'de genç kızın 2. kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı
20:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken kritik bir dönemin içinde"
20:08 Çukurova Üniversitesinde sesli betimleme çalışması yapılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 20:12:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Büyükakın'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]