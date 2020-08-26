Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Afyonkarahisar'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Demircan, beraberindeki heyetle ilk olarak Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel değerleri ile Türkiye'nin güzide bir ili olduğunu ifade eden Demircan, bu güzel şehirde olmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Vali Gökmen Çiçek, kentin tarih, kültür, turizm ve gastronomi alanındaki potansiyelinin yanı sıra öncelikle yapılması gereken yatırımlar ve projeler konusunda Demircan ile istişarede bulundu.

Demircan, daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti. Zeybek, Demircan'a kentin tarihi ve turistik değerleri hakkında bilgi verdi.

Afyonkarahisar Belediyesinin kültürel ve sanatsal alanda birçok yeniliğe imza attığına dikkati çeken Zeybek, bu amaçla kamu kurumları, üniversite ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği halinde olduklarını kaydetti.

Bakan Yardımcısı Demircan, ziyaretlerin ardından Paşa Camii, Mevlevi Türbe Camii, Ulu Cami, tarihi konaklar, Gastronomi Evi gibi tarihi ve turistik mekanları gezerek, incelemelerde bulundu.