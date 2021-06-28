Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Ermenistan'ın Karabağ mezaliminin belgelenmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Ermenistan'ın Karabağ'da ortaya koyduğu mezalimin belgelenerek gelecek nesillere anlatılması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Demircan, AA muhabirine değerlendirmeler yaptı.

Demircan, Türkiye ve Azerbaycan kültür bakanlıkları arasında geniş iş birliği olduğunu, son dönemlerde, iki ülkeye ait değerlerin kültür enstrümanları aracılığıyla yayılması üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiyi anlatabilmenin, Karabağ zaferiyle birlikte iki ülke iş birliğinin altını çizerek daha fazla ön plana taşımanın önemine vurgu yapan Demircan, iş birliklerini her alanda ilerletmek gerektiğini vurguladı ve kültürün yaygın eğitimin en önemli enstrümanı olduğuna dikkat çekti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın birikimlerinin bir araya getirilerek dayanışmanın pekiştirilmesi gerektiğini ifade eden Demircan, "Sinema da bu manada çok anlamlı ve değerlidir. Sinema sektörüyle ilgili yoğun görüşmeler var. Kültürün aktarımında en önemli alan sinemadır. Türkiye'nin özellikle dizi filmlerdeki tecrübesinin, dünyada 200'e yakın ülkede gösterime girme başarısına erişmiş olması, burada paylaşılması önemlidir. Türkiye sinema sektörünün bileşenlerinin tecrübelerini buraya aktaracağız. Bu iş birliği hiçbir zaman bitmeyecek." dedi.

Ermenistan ordusunun 27 yıl işgal altında tuttuğu, geçen yıl Azerbaycan ordusunca kurtarılan Ağdam şehrini ziyaret ettiğini dile getiren Demircan, şunları söyledi:

"Ağdamda büyük bir mezalim var. Düşünün bir şehre giriliyor. Orada 100 bin insan var. Onlardan 6 bini öldürülüyor. ve geçen 27 yıl içerisinde taş üstünde taş bırakmayarak ne varsa yok etmişler.

DEAŞ'ı lanetlerken onların girdikleri mekanlarda ne varsa tahrip ettiklerini söylüyorduk. Ben bunu gözlerimle de görmüş oldum.

Ermenistan'ın burada ortaya koyduğu mezalim insani değil. Hiçbir şeyi üst üste bırakmamış olmalarını anlamlandırmak çok zor. Bunu belgelemek, anlatmak, bir daha olmaması için tedbirler almak, gelecek nesillere burada yaşananları aktarmak bizim vazifemizdir."

Demircan, temasları kapsamında TİKA Bakü Koordinatörlüğünü de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.