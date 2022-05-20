AFYONKARAHİSAR - Bakan Yardımcısı Demircan, turizm hedeflerini değerlendirdi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Rusya ve Ukrayna pazarındaki muhtemel daralmalara yönelik Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı üzerinden 140'tan fazla ülkede tanıtım faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını bildirdi.

Bazı ziyaret ve programlar için Afyonkarahisar'a gelen Demircan, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Demircan, valilik görevine başlayan Yiğitbaşı'na başarılar diledi.

Bir gazetecinin " Türkiye'nin açıklanan turizm hedeflerindeki ilk veriler ve değerlendirmeniz nelerdir?" sorusuna ilişkin Demircan, şöyle konuştu:

"Yeni tip koronavirüs sürecinde Türkiye, sektörü ve bileşenleriyle gerçekten güzel bir sınav verdi. Dünyadaki alternatif destinasyonlara göre, sürecini iyi yönetiyor. Pazar payını da bu anlamda geliştirdiğini görüyoruz. Geçen seneyi gayet iyi geçirmiştik. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, bu yılki hedefimizi ise 42 milyon turist ve 35 milyar dolar olarak ilan etmişti. Bu hedef çerçevesinde, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burada bir geri adımımız söz konusu değil. Ama Rusya ve Ukrayna pazarındaki muhtemel daralmalara yönelik Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız üzerinden dünyanın 140'tan fazla ülkesinde tanıtım faaliyetlerimizi de ciddi şekilde yoğunlaştırmış durumdayız. Bu çerçevede bakıldığında da rezervasyonlar üzerinden istediğimiz hedefe ulaşacağımızı görüyoruz. İnşallah, bu anlamda kamuoyuna da güzel haberleri vermeye Kültür ve Turizm Bakanımızın liderliğinde devam edeceğiz."

Demircan, ziyaretin ardından Vali Yiğitbaşı ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Zafer Meydanı'ndaki Millet Kütüphanesi'nin inşaat alanında incelemede bulundu.

Kentin merkezinde güzel mimariyle 5 bin metrekarelik bir yapının başlamasının çok kıymetli olduğunu aktaran Demircan, "Öğrencilerimizin ders çalışmaları ve aktiviteler için güzel bir alan. İnşaat çalışmaları devam ediyor. Aslında başlamış iş bitmiş iştir. Afyonkarahisar'ımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Buradaki incelemenin ardından Demircan, daha sonra Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti.