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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Artvin'de kütüphane açılışına katıldı

6 saat önce

Artvin'de yenilenen İl Halk Kütüphanesi'nin açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Mishap Demircan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Artvin'de kütüphane açılışına katıldı, System.String[]

Artvin'de yenilenen İl Halk Kütüphanesi'nin açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Mishap Demircan'ın katılımıyla gerçekleşti. Demircan, "Hedefimiz bilgiyi, teknolojiyi adaletle yorumlayacak yaşadığı dünyaya değer üretecek gençliği, geleceği inşa etmek" dedi.


Artvin'de yenilenen ve zenginleştirilen İl Halk Kütüphanesi törende açıldı. Açılış törenine Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Mishap Demircan, Belediye Başkan Vekili Gülşen Kurul, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve davetliler katıldı. Bakan Yardımcısı Demircan yaptığı konuşmada, "Cenab-ı Allah insanı diğer canlılardan farklı yapmış, farkı da aklı. 15 yıl Beyoğlu Belediye Başkanlığı yaptım" dedi.


Anılarını yazdığı beş kitabı bulunduğunu söyleyen Demircan, "Derler ki tecrübelerini aktarmak için yazacaksın. Eskiden hayat çok daha tek düzeydi. Çocuklar ilkokuldan mezun olup bir yerde hemen iş bulabiliyordu. Ama şimdi teknoloji o kadar gelişti ki uzun bir tecrübe hayatına ihtiyacı var. Okuyacaklar, tecrübe edecekler, teknolojiyi bilecekler. Onun için geleceğimiz evlatlarımızda, yavrularımızda. Onları okumaya, araştırmaya yönlendirmek işte kütüphanenin böyle bir misyonu var. Hedefimiz bilgiyi, teknolojiyi adaletle yorumlayacak, yaşadığı dünyaya değer üretecek gençliği, geleceği inşa etmek" diye konuştu.


Daha sonra kütüphaneyi gezen Demircan, çocuklarla sohbet etti. - ARTVİN

Şerif Yılmaz 2, Artvin, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:52 Kaynak: İHA
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