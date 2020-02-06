Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Çıldır Gölü'nü gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Çıldır Gölü'nü gezdi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Çıldır Gölü'nü gezdi

25 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Çıldır Gölü'nü gezdi, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret eden Demircan, ardından Esnaf ve Sanatkarlar Odası, AK Parti Ardahan İl Başkanlığını ve kentin tarihi mekanları gezdi.

Esnafla da çay içen Demircan, bir çocuğun Elazığ'daki depremzedelere verilmek üzere oyuncağını hediye etmesinden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Çıldır İlçesine geçen Demircan, sosyal tesisler mevkisinde yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nü gezdi.

Gölün doğal yapısından etkilenen Demircan, ailesini cep telefonuyla görüntülü arayıp göl üstünde olduğunu söyledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Demircan, Ardahan'dan olmaktan mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Çıldır Gölü'nün kendisi için harika bir yer olduğunu ifade eden Demircan, "Burayı görmek bile ayrı bir mutluluk. İlk fırsatta ailemle buraya bir kez daha gelmeyi çok arzu ediyorum. Son derece mutlu oldum burayı görmekten. Bütün vatandaşlarımıza özellikle de İstanbulluları burayı görmelerinin olmazsa olmazı olduğunun altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

Kentte yapılan kültür ve turizm konulu çalışmalara her zaman destek vereceklerini aktaran Demircan şöyle devam etti:

"Ardahan valimize gayretlerinden dolayı sizlerin huzurunda tebrik etmek istiyorum. Türkiye'ye ve dünyaya lojistik, ticaretin, kültürün, sanatın ve turizmin, kısacası bu şehri anlatacak çok şey var. Bizde bakanlık olarak elbette Ardahan'ı daha yakından hissedeceğiz. Buna bakanlık olarak katkı sunacağız."

Kentte ziyaretini tamamlayan Demircan, kara yoluyla Rize'e hareket etti.

Ahmet Misbah Demircan, Ardahan, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evde doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeğini çöp konteynerine attı
Habertürk TV, çığ felaketi iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan özür diledi Esed rejimine ağır darbe! 3 bölge el değiştirdi Başakşehir'de hareketli anlar! Hırsızı durdurmak isterken başından silahla vuruldu

Son Dakika Haberleri
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 23:02:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Çıldır Gölü'nü gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]