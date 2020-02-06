Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Çıldır Gölü'nü gezdi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret eden Demircan, ardından Esnaf ve Sanatkarlar Odası, AK Parti Ardahan İl Başkanlığını ve kentin tarihi mekanları gezdi.

Esnafla da çay içen Demircan, bir çocuğun Elazığ'daki depremzedelere verilmek üzere oyuncağını hediye etmesinden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Çıldır İlçesine geçen Demircan, sosyal tesisler mevkisinde yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nü gezdi.

Gölün doğal yapısından etkilenen Demircan, ailesini cep telefonuyla görüntülü arayıp göl üstünde olduğunu söyledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Demircan, Ardahan'dan olmaktan mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Çıldır Gölü'nün kendisi için harika bir yer olduğunu ifade eden Demircan, "Burayı görmek bile ayrı bir mutluluk. İlk fırsatta ailemle buraya bir kez daha gelmeyi çok arzu ediyorum. Son derece mutlu oldum burayı görmekten. Bütün vatandaşlarımıza özellikle de İstanbulluları burayı görmelerinin olmazsa olmazı olduğunun altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

Kentte yapılan kültür ve turizm konulu çalışmalara her zaman destek vereceklerini aktaran Demircan şöyle devam etti:

"Ardahan valimize gayretlerinden dolayı sizlerin huzurunda tebrik etmek istiyorum. Türkiye'ye ve dünyaya lojistik, ticaretin, kültürün, sanatın ve turizmin, kısacası bu şehri anlatacak çok şey var. Bizde bakanlık olarak elbette Ardahan'ı daha yakından hissedeceğiz. Buna bakanlık olarak katkı sunacağız."

Kentte ziyaretini tamamlayan Demircan, kara yoluyla Rize'e hareket etti.