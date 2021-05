Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'dan CHP milletvekiline cevap - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in İstiklal Mücadelesi'nin öne çıkan kahramanlarından biri olan Üsteğmen Fatma Seher'in (Kara Fatma) hayatını anlatan film projesine yönelik yaptığı açıklamalara cevap verdi. Demircan, "Kayırma iddiası size ait. Zorlama çıkarımla ya da hayal mahsulü. Her nedense ispatla mükellefsiniz. Ayrıca destek başvurusu yapmış herhangi bir projeyi kayırma yetkim de yok. Büyük ihtimalle Sinema Destekleme Kurulu'nu bilmiyorsunuz. O kurulda ben olmadığım gibi 8 kişilik kurulda bakanlığımız 1 kişiyle temsil ediliyor. Gerçekten merak ediyorsanız Gönüllü Danışmanlık kapım her sinemacıya açık" dedi.

Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından biri olan Üsteğmen Kara Fatma'nın hayatını anlatan film, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleri ile seyircileri ile buluşmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Milli Mücadele döneminin kadın kahramanlarının mücadelesinin izleyici ile buluşması amaçlanan filme verilen desteğe ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in söylemlerine cevap verdi.

Kurtuluş Savaşı'nın adları bilinmeyen sayısız kahramanlarından birisi olan Üsteğmen Fatma Seher'in (Kara Fatma) hayatını anlatan "Mahi Milli Mücadelenin Kadın Kahramanı Üsteğmen Kara Fatma" filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle seyircileri ile buluşmaya hazırlanıyor. Milli Mücadele döneminin en önemli kadın kahramanlarından olan Üsteğmen Kara Fatma kitabının yazarı ve senaristi İlknur Bektaş tarafından 2020 yılında başlandı. Ancak, tarihteki kadın kahramanların vurgulandığı filme, Cumhuriyet Halk Partisi'nden tepki geldi. CHP Milletvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün filme verdiği desteğe tepki gösterdi.

Beyoğlu Belediye Başkanlığı döneminde, Üsteğmen Kara Fatma'nın mezarını yenileyen ve Beyoğlu'nda bir sokağa ismini Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ı hedef alan açıklamalardan bulunan Murat Emir, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın danışmanlığını yaptığı bir filme, bakanlık tarafından mali destek sağlandı" diyerek Üsteğmen Kara Fatma filmine verilen desteği eleştirdi.

"ÜLKEMİZDE ÜRETİLEN HER FİLME GÖNÜLLÜ DANIŞMANLIK YAPMAK İSE VAZİFEM"

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden cevap veren Ahmet Misbah Demircan, üretilen her filme gönüllü danışmanlık yaptığını belirterek, CHP Milletvekili Murat Emir'e, "Kayırma iddiası size ait. Zorlama çıkarımla ya da hayal mahsulü. Her nedense ispatla mükellefsiniz. Ayrıca destek başvurusu yapmış herhangi bir projeyi kayırma yetkim de yok. Büyük ihtimalle Sinema Destekleme Kurulu'nu bilmiyorsunuz. O kurulda ben olmadığım gibi 8 kişilik kurulda bakanlığımız 1 kişiyle temsil ediliyor. Gerçekten merak ediyorsanız Gönüllü Danışmanlık kapım her sinemacıya açık. Tabi gönüllü de olsa zorla danışmanlık vermiyorum. Ülkemizde üretilen her filme gönüllü danışmanlık yapmak ise vazifem, görevim, nokta" dedi.

"MİLLİ MÜCADELEDE FİLMİ ÜZERİNDEN ALGI ÜRETMEK"

Üsteğmen Kara Fatma Kitabının yazarı ve filmin senaristi İlknur Bektaş, milli mücadele kahramanları üzerinden yapılan siyaseti eleştirerek, "Kurtuluş Savaşı'nda adlarını bilmediğimiz binlerce kadın kahramandan biri olan Üsteğmen Kara Fatma'nın hayatını anlatmayı, kadınların Mili Mücadele yıllarında ne büyük fedakarlıklar yaptığını geniş kitlelere anlatmak üzere yola çıktık. 'Mahi Milli Mücadelenin Kadın Kahramanı Üsteğmen Kara Fatma' sinema filminin hazırlıklarına 2020 yılında başladık. Hazırlıklarımızı tamamlayıp Sinema Genel Müdürlüğümüze destek için müracaat ettik. 22.04.2021 tarihinde 2021-3 Destekleme Kurulunca uzun metrajlı sinema filmimizin bütçesinin bir bölümüne destek sağlandığı açıklandı. Destek aldığımızı öğrendikten sonra, Sayın Demircan ile 06 Mayıs 2021 tarihinde görüştük. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ı; Beyoğlu Belediye Başkanlığı döneminde Fatma Seher Hanımın Beyoğlu'nda yaşadığı sokağa adının verilmesi, anıt mezarının yapılması, anma etkinliklerine ev sahipliği yapmasından dolayı fikir alışverişinde bulunmak, tecrübe ve bilgilerinden istifade etmek üzere ziyaret ettik. Burada ifade edilmeye çalışılan projeyle ilgili süreci doğru yürütmek adına her zaman istişare ve fikir alışverişi yapılabileceğine dair bir ifadedir. Bilgi ve görgüsünden yararlandığımız sayın Demircan'ın ve Bakanlığımızın bu tür bir tezvirata konu edilmesinden son derece üzgünüz" ifadelerini kullandı.

(Hülya Keklik/ İHA)