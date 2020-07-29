Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Giresun'da incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bakanlığın en büyük hedefinin, geleneksel müşterilerini edindiği piyasalara güven vermek olduğunu söyledi.

Demircan, Giresun Kalesi'ndeki incelemelerinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yerel yöneticilerin heyecanla şehre artı değer katmak için bir dizi proje gerçekleştirdiğini dile getiren Demircan, bakanlık olarak yapılabilecekleri yerinde görmek ve süreci takip etmek için kente geldiklerini ifade etti.

Demircan, dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının nereye evrileceği konusunda tereddütler yaşandığını, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de turizm sektörünün bu süreçten çok olumsuz etkilendiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının en büyük hedefinin, geleneksel müşterilerini edindiği piyasalara güven vermek olduğunu vurgulayan Demircan, sağlık anlamında iç güvenliği alarak sürecin nasıl yönetilebileceğine bakıldığına işaret etti.

Demircan, bu konuya odaklanıldığını, özellikle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuya ilişkin dünya trendlerini çok iyi takip ettiğini söyledi.

Türkiye'nin önünün açık olduğunu belirten Demircan, "İnşallah yeni sürprizlerle karşılaşmayız ve bu trendimizi toparlayarak 2021'e varmış oluruz." dedi.

Demircan, Türkiye'nin her bölgesinin dünyadaki ayrı bir pazara hitap ettiğine dikkati çekerek, çok soğuk ülkelerden gelenlerin güney sahillerini, sıcak ülkelerden gelenlerin ise daha serin ve yeşil olduğu için Karadeniz'i tercih ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin her tarafının ayrı bir cennet olduğunu vurgulayan Demircan, "Önemli olan altyapısıyla, üstyapısıyla, servisiyle, hizmetiyle bunları verebilecek noktaya gelmiş olmak." diye konuştu.

Demircan, çok güzel tesislerin bulunduğu Karadeniz'de turizm bilincinin geliştiğini belirterek, bölgeye bir bütün olarak bakıldığında bu trendin özellikle de ulaşımla ilgili yatırımlarla çok daha iyiye gittiğini gördüklerini ve geleceğe umutla baktıklarını söyledi.

Giresun Adası, Hacı Miktat Camisi ve Giresun Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunan Demircan, Vali Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu, ardından da AK Parti Giresun İl Başkanlığını ziyaret etti.