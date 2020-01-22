Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Kayseri'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Kayseri'de - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Kayseri'de

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Dermircan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Kayseri'de, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Dermircan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.


Bakan Yardımcısı Demircan, kentteki temasları kapsamında Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti. Burada Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun tarafından karşılanan Demircan, daha sonra valilik makamına geçerek il protokolü ile görüş alışverişinde bulundu.


Demircan ziyaret kapsamında tarihi Kayseri Kalesi'ni ziyaret edecek, Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde yapılan Şehir Kütüphanesi'nin açılışına katılacak. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Herkes Ali Babacan'ın partisini beklerken yeni yılın ilk partisi kuruldu
Son dakika: Ege'de art arda depremler! Son depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 18:27:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Kayseri'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]